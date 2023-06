Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana Un posto al sole che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di iniziato fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 12 a venerdì 16 giugno, Nunzio e Rossella si baceranno e questa cosa non li lascerà del tutto indifferenti. Inoltre Eduardo vorrà in tutti i modi conquistare il cuore di Clara, mentre Marina farà il suo ritorno a Napoli e caccerà Roberto da casa.

Fausto fa una proposta a Silvia, Diego e Nunzio

Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 12 giugno, Ida sarà decisa di fare ritorno a Napoli, ma senza dire nulla a Lara.

Quest'ultima si attiverà per avvicinarsi sempre di più a Ferri, in quanto vuole essere un suo importante punto di riferimento.

Mariella avrà terminato la sua crociera e chiederà a Cerruti e Castrese di vedersi. I due saranno spiazzati dalla notizia e non sapranno come comportarsi. Inoltre Fausto avanzerà una offerta verso Silvia, Diego e Nunzio, i quali saranno in difficoltà.

Nell'episodio di martedì 13 giugno, non appena Marina tornerà a Palazzo Palladini, si confronterà duramente con Roberto. Anche Lara apprenderà del ritorno di Giordano e non sarà per nulla contenta. Nel frattempo Ida incapperà in un insidioso contrattempo, mentre Cerruti acconsentirà di vedere Mariella e nello stesso tempo confiderà che Castrese possa fare outing.

Niko invece noterà Manuela insieme a Costabile e comprenderà di non poter stare con lei.

Nunzio turbato dopo aver chiamato Chiara

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 14 giugno, verrà fuori un lato insolito della personalità di Ida. Intanto Roberto cercherà di recuperare il rapporto con Marina, la quale si renderà conto di quello che è successo nel periodo in cui non è stata presente.

Inoltre Renato mal tollererà la vicinanza creatasi tra Giulia e Luca. Quest'ultimo dovrà fronteggiare i preconcetti legati alla sua malattia. Mariella invece intuirà che Sasà le stia nascondendo qualcosa.

Nella puntata di giovedì 15 giugno, aumenteranno gli attriti tra Marina e Roberto. L'uomo vuole recuperare il rapporto con lei, ma la donna deciderà di mandarlo via da casa.

Nel frattempo Lara sarà sul punto di andare a Capri con Tommaso, ma sarà disorientata dall'arrivo inaspettato di una persona. In tutto questo Ornella inviterà Rossella a ripensare a un lato caratteristico del Corvi. In tutto questo Michele sarà propenso a riprendere i rapporti con Luca, mentre Mariella vorrà sapere chi ci sia dietro a Bufalotto. Nunzio invece sarà turbato da una chiamata avuta con Chiara.

Renato geloso di Giulia

In base agli spoiler di Upas di venerdì 16 giugno, Nunzio e Rossella si baceranno. I due pur scegliendo di non dare troppo peso alla cosa, in realtà non riusciranno a essere del tutto impassabili. Intanto Eduardo risulterà sempre più colpito da Clara, tanto da volerla stupire con un gesto eclatante. Infine Raffaele si accorgerà dello strano atteggiamento di Renato, il quale ha chiesto ad Otello di stare da lui. In questo modo non avrà modo di vedere Giulia.