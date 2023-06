Continua su Rai 1 la programmazione della soap tv iberica Sei sorelle trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 12 a venerdì 16 giugno, Adela non terrà fede alla promessa fatta a Rosalia e continuerà a vedersi con German.

Don Ricardo non vedrà l'ora di poter prendere la parte di eredità che gli spetta, mentre Rodolfo sarà ancora convinto di andare in Marocco nonostante il parere contrario di Donna Dolores.

Don Ricardo si comporta da tiranno con gli operai

Nella puntata di Sei sorelle in onda lunedì 12 giugno, Rosalia apprenderà della relazione esistente tra Adela e German e auspicherà che il ragazzo smetta di vedere la donna.

Pertanto deciderà di parlare direttamente con il Rivera. In seguito lo farà pure con Adela, la quale le dirà che presto porrà fine alla questione. Intanto Rodolfo proseguirà nel voler andare in Marocco e suo fratello Cristobal gli comunicherà di avere scelto di partire in guerra. Alcune sorelle Silva presenzieranno a uno spettacolo di Francisca all'Ambigù.

Nell'episodio di martedì 13 giugno è giunto il giorno della festa preparata da Donna Dolores, alla quale non ci sarà Francisca. Le sorelle Silva in segno di solidarietà verso la donna decideranno di non andare a casa Loygorri. Nel frattempo Don Ricardo si comporterà da vero tiranno nei confronti degli operai. Arriverà pure a non preoccuparsi della qualità del materiale usato in fabbrica.

Di fronte a questa situazione, Miguel contatterà un sindacato.

Donna Dolores vuole impedire a Rodolfo di partire

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 14 giugno, la scelta delle Silva di non andare a casa di Donna Dolores, porterà Francisca a metterà in atto una cosa particolare. La ragazza infatti si recherà presso casa Loygorri, ma in questo modo scatenerà l'ira di Blanca.

Elisa mal tollererà la presenza del gesso e se lo leverà, ma non pensando ai possibili effetti. Inoltre Donna Dolores si attiverà per impedire a Rodolfo di andare in guerra.

Nella puntata di giovedì 15 giugno, le sorelle Silva leggendo un quotidiano scoveranno un modo corretto per rendere pubblica la morte di Don Fernando e per commemorarlo al meglio.

Nel frattempo Adela verrà meno alla promessa fatta a Rosalia e proseguirà la sua storia d'amore con German. I due finiranno per baciarsi nuovamente, ma il ritorno di Carolina potrebbe nuovamente mutare lo stato delle cose. In tutto questo l'avvocato Mendes andrà a casa Silva per l'apertura del testamento, ma ci sarà un contrattempo.

Il testamento non può essere reso noto in assenza di un certificato di morte

In base agli spoiler di venerdì 16 giugno, il testamento di Don Fernando non potrà essere reso noto fino a quando non ci sarà un certificato che attesti la morte dell'uomo.

Infine Don Ricardo sarà infuriato perché non vedrà l'ora di potere avere la sua parte di eredità, mentre le sorelle Silva cercheranno di ricordare al meglio la memoria del padre.