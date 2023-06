In Terra Amara tanti segreti verranno a galla nelle future puntate. Gaffur non riuscirà a tacere rivelerà a Demir che ha ucciso Hatip, dopo aver saputo che quest'ultimo ha fatto fuori Çengaver.

Demir, inoltre, verrà a conoscenza che Gaffur ha ricattato Hatip e non sopporterà che l'assassino del suo migliore amico l'abbia fatta franca solamente perché lui voleva guadagnarci dei soldi.

Gaffur racconterà a Demir tutta la verità sull'omicidio di Hatip

Gaffur ha ucciso Hatip e dopo tanto tempo rivelerà la cosa a Saniye. La donna non saprà cosa fare, ma per evitare che il marito possa passare dei guai seri chiederà aiuto Demir.

Entrambi raggiungeranno il loro capo nella stalla della tenuta Yaman e la conversazione verrà udita di nascosto da Sermin.

A questo punto Gaffur gli rivelerà di aver ucciso Hatip. Demir non riuscirà a crederci, ma Gaffur gli dirà di averlo fatto per legittima difesa, visto che gli aveva puntato una pistola sulla tempia.

I dubbi di Demir sul delitto commesso da Gaffur

Demir avrà dei dubbi: perché Hatip avrebbe dovuto puntare una pistola contro Gaffur? Sarà Saniye a spiegargli tutto quanto: Gaffur ha scoperto che Hatip ha eliminato Çengaver, così gli ha scritto una lettera per ricattarlo. Demir allora si arrabbierà ancora di più: Gaffur è sempre stato a conoscenza dell'assassino di Çengaver, amico che considerava quasi come un fratello, e lui non gli ha mai detto niente.

Demir capirà che Gaffur ha fatto tutto ciò solo per estorcere del denaro a Hatip e sarà furibondo. La storia, però, non è finita qui: Saniye gli confesserà che quella lettera è nelle mani di Sermin e che la donna sa che Gaffur ha ucciso Hatip, e invece di tenere la cosa per sé ha spifferato tutto a Behice. In questo modo capirà perché Gaffur è diventato una sorta di braccio destro per Behice: lo stava ricattando.

Sermin, sentendo la conversazione, entrerà nella stalla, ma quando Demir le chiederà se ha visto Gaffur mentre uccideva Hatip, lei negherà tutto, anche in merito alla lettera. Demir le crederà e Sermin si salverà la pelle, mentre Gaffur avrà "le ore contate".

Demir picchierà Gaffur

Demir vorrà parlare da solo con Gaffur e chiederà a Saniye di uscire dalla stalla.

In realtà vorrà solo a prenderlo a botte, non sopporterà che gli abbia nascosto che Hatip ha ucciso Çengaver. Lo lancerà tra il foraggio, poi prenderà un bastone e lo picchierà senza pietà, dandogli del "vigliacco".

"Sei un assassino e non mi dici niente", gli urlerà Demir, che non sopporterà la sua avidità e non smetterà di picchiarlo. Lo risparmierà solo per il bene di Üzüm: se non fosse stato padre probabilmente l'avrebbe denunciato alla polizia. A questo punto Saniye lo ringrazierà.