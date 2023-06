Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nuova soap opera italiana Un posto al sole, interpretata fra gli altri da Maurizio Aiello (Alberto), Marina Tagliaferri (Giulia), Marzio Honorato (Renato), Antonella Prisco (Mariella), Ilenia Lazzarin (Viola), Germano Bellavia (Guido) e Alberto Rossi (Michele). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 12 al 16 giugno 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dissapori fra Marina e Ferri, sui problemi di Castrese, sulla gelosia di Renato, sulla decisione di Niko di allontanarsi da Manuela, sul bacio fra Rossella e Nunzio e sull'interesse di Eduardo per Clara.

Lara decide di lasciare Napoli

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Lara approfitterà di una ricorrenza di famiglia per avvicinarsi a Roberto senza sapere che Ida ha intenzione di tornare a Napoli. Nel corso del viaggio, però, la madre di Tommaso sarà costretta ad affrontare un insidioso pericolo. Nel frattempo, i piani della perfida Martinelli verranno sconvolti dall'arrivo inaspettato di Marina a palazzo Palladini. Dopo aver rivisto Roberto, Marina avrà un doloroso confronto con lui, un confronto che renderà ancora più tesi i loro rapporti. Dopo aver discusso con la moglie, Ferri deciderà di mettere in chiaro le cose con Lara per salvare il suo matrimonio. Nel frattempo, Marina cercherà di scoprire cosa è successo realmente in sua assenza.

Dopo aver parlato con Ferri, Lara si appresterà a partire per un viaggio insieme a Tommaso a Capri, ignorando l'arrivo inaspettato di qualcuno. A palazzo Palladini, la situazione fra Marina e Roberto peggiorerà così tanto da spingere Marina a cacciare di casa il marito.

Rossella si allontana dal fidanzato

Mariella inviterà a casa sua Cerruti e Castrese.

A quel punto, Cerruti deciderà di accettare l'invito, convinto che, a casa dell'amica, Castrese troverà finalmente il coraggio di fare outing. Più tardi, Mariella inizierà a sospettare che Sasà possa nasconderle qualcosa, continuando anche a chiedersi chi sia veramente Bufalotto. Fausto farà una richiesta ai soci del Vulcano, mettendoli in difficoltà.

Niko deciderà di prendere le distanze da Manuela dopo averla vista insieme a Costabile. La crescente intesa fra Luca e Giulia finirà per infastidire Renato che deciderà di dormire per un po' a casa di Otello. Raffaele noterà il suo strano comportamento e inizierà a chiedersi cosa gli stia succedendo. Luca sarà costretto ad affrontare i pregiudizi delle persone di fronte alla sua malattia. Ornella non riuscirà a vivere con serenità il ridimensionamento delle sue mansioni lavorative in ospedale. Michele sarà molto dispiaciuto della sua discussione con Luca e cercherà di chiarire con lui.

Rossella sarà sempre più in disaccordo con Riccardo per i suoi modi di fare sul posto di lavoro. Ornella tenterà di aiutarla a capire meglio il comportamento del fidanzato.

In un momento di nostalgia, Nunzio chiamerà Chiara ma la telefonata fra i due non andrà come lui si aspettava. Più tardi, Nunzio e Rossella si baceranno, fingendo poi che non sia accaduto nulla anche se il bacio non li ha lasciati del tutto indifferenti. Eduardo stupirà Clara con un bel gesto fatto nei suoi confronti.