Proseguono su Rai 3 gli appuntamenti con Un posto al sole. L'amata fiction non smette di sorprendere i telespettatori con tutti i suoi intrighi. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 5 all'8 giugno, rivelano che Lara tirerà un respiro di sollievo, dato che Ida deciderà di partire senza aver svelato di essere la madre di Tommaso. Michele invece, scoprirà che Luca non sta bene, in quanto ritroverà una scatola di medicine all'interno di un cestino.

Spoiler Un posto al sole, nuove puntate: Filippo costretto ad andare incontro alle esigenze di Viola

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Alberto approfitterà di un incontro con Diana per riprovarci con lei. Clara invece, proverà incertezza sui suoi sentimenti nei confronti dell'ex compagno. A stare al suo fianco ci sarà Eduardo, che da sempre invaghito di lei potrebbe approfittare della situazione per avvicinarsi il più possibile alla donna. Ben presto Clara prenderà una decisione definitiva, scegliendo di ricostruire la sua vita lontana da Alberto.

Ornella inizierà a essere preoccupata per la figlia e per Eugenio. Le cose nella coppia non sembreranno andare affatto bene. I due coniugi infatti, sembreranno essere rispettivamente distratti da altre persone esterne alla coppia.

Intanto, Filippo per andare all'incontro delle esigenze di Viola, si ritroverà a dover modificare una proposta di lavoro.

Giungerà alla conclusione la crociera di Guido e Mariella. La vacanza sembrerà essere riuscita nel migliore dei modi. Al suo ritorno a casa però, Mariella dovrà stare attenta a non farsi coinvolgere dai problemi con Salvatore.

Niko inizia a guardare Manuela con occhi diversi

Nunzio e Franco si preparano per organizzare una sorpresa ad Otello. Intanto, tra Renato e Raffaele scoppierà una disputa per via delle abilità da centauro di Otello.

Niko inizierà a interessarsi a Manuela sempre di più, guardandola con occhi diversi. Purtroppo per il ragazzo però, Manuela sembrerà essersi avvicinata sempre di più a Costabile e l'intesa tra i due sarà molto forte.

Ovviamente, la loro vicinanza potrebbe far rimanere molto male Niko.

Lara si preparerà ad affrontare la tanto sperata partenza di Ida, che farà sì che il suo segreto rimanga ancora bene nascosto.

Dopo aver scoperto una scatola di medicine all'interno di un cesto, Michele deciderà di affrontare Luca. De Santis non potrà far altro che confessare la triste verità riguardo al suo stato di salute. Intanto, il medico si preparerà per il suo primo giorno da primario presso l'ospedale San Filippo. Grazie all'arrivo di Luca, Riccardo riuscirà a prendersi una rivincita nei confronti di Ornella.