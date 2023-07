Barbara d'Urso lancia frecciatine contro il "trash" dei programmi in onda sulle reti Mediaset? La conduttrice partenopea non ha ancora digerito il fatto di essere stata fatta fuori dai palinsesti della prossima stagione televisiva per volere di Pier Silvio Berlusconi.

Il vice-presidente Mediaset ha scelto di attuare un cambiamento importante al pomeriggio di Canale 5 e, dal prossimo settembre, al posto di Barbara D'Urso arriverà la giornalista Myrta Merlino.

Un cambiamento che ha indispettito la conduttrice, la quale non ha risparmiato delle velate stoccate verso gli altri volti del Biscione, tra cui Maria De Filippi e Paolo Bonolis.

Mediaset volta pagina e dice addio a Barbara d'Urso

Nel dettaglio, per la prossima annata televisiva, Pier Silvio Berlusconi ha ribadito che bisognerà prestare attenzione ai contenuti e a ciò che verrà trasmesso sulle reti Mediaset, per evitare la deriva trash dell'ultima stagione.

Per prima cosa, però, il patron della tv commerciale ha scelto di attuare dei cambiamenti a Pomeriggio 5, il talk show feriale condotto fino a quest'anno da Barbara d'Urso.

Da settembre non ci sarà più la conduttrice d'Urso e Pomeriggio 5 cambierà completamente pelle: via il gossip e i pettegolezzi, per lasciare spazio all'attualità e alla cronaca nera.

Al timone del talk show arriverà la giornalista Myrta Merlino, reduce dal successo ottenuto in questi anni nella fascia mattutina di La7 con il programma L'Aria che tira.

La stoccata di Barbara d'Urso sul trash Mediaset

Sta di fatto che, Barbara d'Urso non ha affatto gradito questo cambiamento e in una delle sue prime interviste, non ha risparmiato delle stilettate contro l'azienda.

"Su Canale 5 vedo molte cose trash che vengono esaltate", ha dichiarato senza troppi mezzi termini l'ex volto di Pomeriggio 5.

Una stoccata che sembra essere rivolta ad altri volti e programmi che affollano il palinsesto delle reti Mediaset e, tra coloro che potrebbero essere coinvolti, spicca anche Maria De Filippi.

De Filippi, Bonolis, Pio-Amedeo nel mirino di D'Urso?

La conduttrice di Uomini e donne potrebbe essere nel mirino della presentatrice per i siparietti trash che si vedono nel suo talk show pomeridiano con Tina e Gemma.

E poi ancora, nel mirino potrebbe esserci anche Paolo Bonolis per alcune battute e alcuni momenti un po' troppo sopra le righe che si vedono nel game show Avanti un altro.

Tra destinatari di questa stoccata da parte di Barbara d'Urso, potrebbero esserci anche Pio e Amedeo, il duo comico che nel loro show di prima serata trasmesso su Canale 5, non sempre sono stati portatori di battute felici, scatenando ondate di polemiche sui social.