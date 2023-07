Le puntate di Beautiful in onda dal 17 al 23 luglio 2023, vedranno il duro confronto in carcere tra Sheila Carter e Brooke Logan, dopo che quest'ultima è venuta a sapere che è stata proprio Carter a indurla a bere la notte di Capodanno. Tra le due donne lo scontro sarà durissimo e Sheila non esiterà a minacciare Brooke, dicendole che non riuscirà mai a sbarazzarsi di lei. Nel frattempo, Ridge deciderà di trasferirsi a casa di Eric per schiarirsi le idee. Dovrà decidere infatti se tornare a casa da Brooke oppure stare con l'ex moglie Taylor.

Sheila in carcere, Ridge si trasferisce da Eric: anticipazioni Beautiful

In Beautiful, Sheila Carter sarà arrestata. La donna cadrà nella trappola di Steffy e finirà dietro le sbarre con l'accusa di aver assassinato Finn. Non solo, durate l'acceso confronto con Steffy, Sheila rivelerà anche di essere stata lei a far bere Brooke la notte di Capodanno, scambiando le etichette delle bottiglie di champagne.

Questa notizia, come prevedibile, manderà in confusione Ridge, Brooke e l'intera famiglia. Ben presto, tutti sapranno ciò che ha combinato Sheila. Nel corso delle nuove puntate, Brooke comincerà a sperare che finalmente Ridge possa tornare a casa da lei. Lo stilista però, non saprà come comportarsi, combattuto tra la moglie e la ex Taylor.

Per questo motivo, deciderà di lasciare la casa di Steffy per trasferirsi da Eric.

Sheila minaccia Brooke: scontro in carcere

Le anticipazioni relative agli episodi in onda sino al 23 luglio, rivelano inoltre che Deacon rimarrà molto deluso quando Hope gli racconterà tutto ciò che ha combinato Sheila. Intanto, Brooke deciderà di andare a far visita a Sheila in carcere.

Logan vorrà prendersi una piccola rivincita personale ma la madre biologica di Finn non esiterà a minacciarla. Sheila, infatti, le dirà di non cantare vittoria troppo presto, giurandole che tornerà presto a tormentarla. Insomma, Brooke, Ridge e Steffy non potranno dormire sonni tranquilli.

Beautiful, trame 17-23 luglio: Ridge e Taylor mettono alle strette Thomas

Le trame riguardanti ciò che andrà in onda dal 17 al 23 luglio rivelano inoltre che Taylor non se la prenderà con Ridge per il fatto che lui si sia trasferito da Eric. La donna capirà i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione e continuerà a supportarlo. In Beautiful, sarà però arrivato il momento per Taylor e Ridge di affrontare una questione assai spinosa. Riguarda il loro figlio Thomas che, finora, aveva mantenuto il segreto sulla notte di Capodanno con tutti quanti.

Dopo la confessione di Sheila, sarà chiaro a tutti che lui era a conoscenza della verità e i suoi genitori si interrogheranno sul motivo che lo hanno spinto a tacere. Ebbene Thomas, si sentirà in colpa per quanto accaduto e confesserà di aver mantenuto il segreto di Sheila solo perché si augurava che così facendo, Ridge e Taylor sarebbero potuti tornare insieme.