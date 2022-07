Le anticipazioni Usa di Beautiful si concentrano su Finn (Tanner Novlan) che, dopo un lungo periodo di coma, si risveglia nella clinica dove lo aveva portato Li, la sua madre adottiva. Il giovane medico, al contrario di quanto successo a Steffy, non ha affatto perso la memoria e si ricorda benissimo tutto quello che è successo.

La prima persona che Finn vedrà sarà proprio Sheila Carter (Kimberlin Brown), alla quale chiederà il motivo per cui gli ha sparato. Ma non solo.

Beautiful spoiler: Finn vuole vedere Steffy

Dopo essersi risvegliato dal coma, Finn avrà un solo desiderio, quello di rivedere la sua adorata moglie Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood).

Tuttavia, stando agli ultimi spoiler di Beautiful, pare che Sheila menta a suo figlio.

Ovviamente, Finn non sa che Sheila è evasa di prigione e ha ucciso Li, facendola precipitare nell'oceano con la macchina in fiamme. E la perfida Carter deve per forza di cose proteggersi, se non vuole finire nuovamente in carcere.

Dunque, Sheila deve trovare una scusa plausibile per dire a Finn che Steffy non può venire da lui in questo momento. Certo non sarà facile restare a lungo nella clinica, dato che ha la polizia alle sue calcagna.

L'unica persona su cui Carter può contare è Mike Guthrie (Ken Hanes), la guardia che l'ha aiutata a fuggire e potrebbe rivolgersi a lui ancora una volta per togliersi dai guai.

Anticipazioni Beautiful: Steffy scopre che Finn è vivo?

Intrecci complicati nelle nuove puntate di Beautiful. Steffy è andata via da Los Angeles per cercare di voltare pagina, ignara che suo marito sia ancora vivo. Con lei c'è Kelly, mentre Taylor e Ridge sperano che questa lontananza le faccia bene.

La situazione è molto complicata anche per Thomas (Matthew Atkinson), che si è trasferito da Taylor dopo aver saputo che Sheila è evasa di prigione ed è pronta a vendicarsi.

Nella lista, ovviamente, c'è anche il suo nome.

Il momento in cui Steffy verrà a sapere che Finn è vivo sembra essere davvero vicino, anche perché sta per arrivare un colpo di scena.

Beautiful nuove puntate americane: Finn inganna sua madre

Tutto cambierà quando Finn capirà che l'unico modo per salvarsi è quello di ingannare sua madre Sheila e il suo complice, Mike.

E così, Finn farà credere a Sheila di essere dalla sua parte, in modo da prendere tempo e architettare un piano per fuggire dalla clinica per raggiungere Steffy.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, Sheila sarà certa di avere in mano la situazione, ma si sbaglierà. Non sa che Finn ricorda perfettamente la sparatoria e che è deciso ad assicurarla alla giustizia, ma non prima di aver saputo che fine ha fatto la sua adorata Steffy.