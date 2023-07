Proseguono insistentemente le indiscrezioni riguardo ad una profonda e nuova crisi fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez specialmente in seguito alle vacanze trascorse separatamente. Il ballerino e conduttore è stato a Londra con il piccolo Santiago, mentre la showgirl argentina è restata a Milano con Luna Marì, la figlia avuta con Antonino Spinalbese. Sia Stefano che Belen, inoltre, avrebbero tolto la fede e non mancano i rumori in riferimento, addirittura, ad un nuovo flirt in corso di Rodriguez. Entrambi, comunque, continuano a perseguire la strada del silenzio anche se, tuttavia, non passato inosservati i vari gesti sui canali social che vengono notati dai follower.

L'ultimo, in ordine di tempo, è quello compiuto da Belen Rodriguez.

L'unico post di Belen Rodriguez in cui è con Stefano De Martino

Nel corso degli ultimi mesi, Belen Rodriguez ha condiviso sul proprio account ufficiale Instagram foto riferite specialmente all'aspetto professionale o ai figli Santiago e Luna Marì. In alcune circostanze particolari, come ad esempio, il compleanno del primogenito, ha anche postato istantanee con Stefano De Martino ma, a quanto sembra, sarebbero state eliminate dall'argentina, tutte tranne una. Guardando, infatti, il profilo dell'ormai ex conduttrice di Tu sì que vales, si può notare che vi è ancora una foto con il marito, in cui sono raffigurati abbracciati e sorridenti in uno scatto in bianco e nero risalente al 10 aprile, ovvero al giorno dopo il compleanno di Santiago.

La foto misteriosa di Belen Rodriguez

Ormai, si rincorrono i messaggi criptici sui social che stanno alimentando le indiscrezioni su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl argentina ha pubblicato, sul proprio account Instagram dei messaggi che sono suscettibili di varie interpretazioni. In una delle ultime storie condivise, l'argentina ha pubblicato una scultura di creta in cui si può notare un viso coperto da alcune mani, probabilmente di una donna.

Poi la frase misteriosa di Belen Rodriguez: 'Togli le mani dagli occhi', ha scritto la showgirl. Come era lecito attendersi, in molti hanno interpretato questa frase con un messaggio riferito a Stefano e non manca chi legge queste parole come una conferma della loro profonda e insistente crisi.

Intanto il ballerino dovrebbe continuare con serenità la sua vacanza al mare, assente nel giorno del compleanno di Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen. Presenti, invece, nel giorno della festa del cognato della showgirl, che si è mostrata sorridente nei vari scatti pubblicati sui social, anche i piccoli Santiago e Luna Marì.