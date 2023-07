Durante l'episodio di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 19 luglio, Fekeli incontrerà Hunkar e le chiederà di dare una seconda chance alla loro relazione sentimentale. Intanto, Rasit darà un bacio a Fadik e i due verranno sorpresi in flagrante. Successivamente, Demir si dirigerà a villa Yaman con i gendarmi per riprendersi la sua famiglia, ma l'epilogo sarà un boccone amaro per l'uomo. Infine, Hunkar scoprirà che Zuleyha vuole fuggire assieme ad Yilmaz e la sua reazione sarà inaspettata.

Fekeli e Hunkar decidono di riprovarci in Terra amara

Nella prima parte dell'episodio di Terra amara, Hunkar incontrerà Fekeli per sfogarsi di tutti i problemi che l'assillano nell'ultimo periodo, soprattutto dopo aver saputo che è stata Mujgan ad attentare alla vita di sua nuora.

Durante la conversazione, la signora Yaman ammetterà di sentirsi in colpa per aver negato la possibilità a Zuleyha di vivere il proprio amore con Yilmaz, così come fu negato a lei di stare insieme ad Ali Rahmet in passato. Inoltre, la donna sarà molto dispiaciuta per il comportamento di suo figlio Demir che ha preferito stare dalla parte dell'amante di suo padre, Sevda. A questo punto, Fekeli conforterà la sua amata e la perdonerà per il passato chiedendole di dare un'altra chance alla loro relazione.

Demir porta con sé i gendarmi per riprendersi la famiglia

Successivamente, Demir, stanco delle continue negazioni della madre, deciderà di denunciarla per aver sequestro la sua famiglia all'interno della tenuta Yaman negando loro di stare insieme.

A questo punto, l'uomo si recherà alla villa di famiglia accompagnato dai gendarmi per riprendersi la moglie e i figli, ma l'epilogo della vicenda sarà un duro colpo per Demir: Zuleyha dirà che lei non è prigioniera di Hunkar e ha scelto liberamente di vivere insieme alla nonna dei bambini. Così, proverà a portare via la donna con la forza, ma verrà allontanato dalle guardie.

Hunkar scopre che Zuleyha vuole fuggire con Yilmaz

Nella parte finale dell'episodio di Terra amara, Uzum sorprenderà Rasit baciare Fadik, ma deciderà di mantenere il segreto davanti a mamma Saniye. Nel frattempo, Akkaya accompagnerà Mujgan in ospedale dove quest'ultima sarà promossa come direttrice dell'ospedale. Infine, Zuleyha e Yilmaz si incontreranno di nascosto per parlare degli ultimi preparativi prima di lasciare per sempre Cukurova e fuggire in Germania con i loro figli.

Però, Hunkar uscirà dalla tenuta e li vedrà insieme e la sua reazione sarà sorprendente: la signora Yaman prometterà ai ragazzi di aiutarli a fuggire per espiare le proprie colpe ed essere in pace con se stessa per aver da sempre impedito loro di stare insieme.