Non c'è stato il lieto fine tra due protagonisti assoluti dell'ultima edizione del GF Vip: Oriana e Daniele si sono lasciati e, a differenza di qualche mese fa, questa volta sembra essere una decisione definitiva. L'influencer è intervenuta in diretta su Instagram per chiedere ai fan di smetterla di associarla all'ormai ex fidanzato: la relazione c'è stata ed è stata vera ma ora lei non intende più essere accostata a Dal Moro.

Aggiornamenti sulla coppia del GF Vip

Senza mai scendere nei particolari di quello che ha portato alla rottura con Daniele, lo scorso 10 luglio Oriana ha ufficializzato il tutto sui social network.

Dopo giorni di chiacchiere, illazioni e Gossip, la finalista del GF Vip ha preso parola su Instagram e si è rivolta soprattutto a quei fan che ancora oggi sperano in un ritorno di fiamma.

Dopo aver chiesto a tutte le persone che la seguono su Instagram di non inviarle più foto e filmati di Dal Moro o del periodo che hanno vissuto in coppia, la venezuelana ha chiarito: "Io voglio una vita seria, fare una famiglia e quindi non faccio nessuna storia per provocare".

"Basta con questi video, non mandatemeli più. Le cose non sono andate, è finita", ha aggiunto Marzoli nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando da lunedì scorso.

Il chiarimento della protagonista del GF Vip

Oriana ha fatto un discorso molto maturo ai fan degli "Oriele", infatti li ha invitati a continuare a supportare sia lei che Daniele anche se non stanno più insieme.

"Non voglio nessuna guerra, vi chiedo solo di non insistere. So che siete affezionati alla coppia, ma le cose non sono sempre come in un film", ha detto ancora la concorrente del GF Vip su Instagram.

L'influencer ha anche rassicurato chi era preoccupato per lei dopo la rottura con Dal Moro e ha spiegato di volersi concentrare solo su sé stessa e sui suoi amici.

In merito alla relazione di qualche mese che ha vissuto con il veneto, Marzoli ha dichiarato: "Io ero innamorata di lui, il rapporto è stato vero. Tra noi non c'era solo bene. Purtroppo non ha funzionato ma tutti e due abbiamo fatto di tutto".

Un dettaglio che ha colpito i curiosi, però, è che nel corso della diretta che ha fatto per ufficializzare la fine della storia d'amore nata al GF Vip Oriana non ha mai fatto il nome di Daniele, ma ha sempre fatto riferimento ad "un'altra persona" o ad un "lui" che tutti sanno chi è.

Il gesto di Antonella accende il pubblico del GF Vip

Dopo che Oriana ha concluso la diretta Instagram, Daniele ne ha avviata una su Twitch e ha commentato gli ultimi avvenimenti in modo particolare.

Oltre a prendersela con Micol Incorvaia (che secondo il veneto sarebbe una delle cause della fine della sua storia d'amore), il concorrente del GF Vip ha letto lo spiazzante sms che Antonella gli ha mandato in quel momento.

"Non ti lasciare con Oriana, altrimenti quelli sono contenti", ha scritto Fiordelisi su Whatsapp tirando in ballo la coppia che il pubblico del GF Vip ha ribattezzato "Incorvassi".

Sia l'influencer che Dal Moro, dunque, pensano che Micol e Tavassi abbiano contribuito alla decisione di Marzoli di interrompere la relazione nata nella casa dopo un lungo tira e molla.

Anche molti fan degli "Oriele" stanno dando la colpa alla siciliana per quello che è accaduto nell'ultima settimana, tant'è che in parecchi hanno smesso di seguirla sui social network dopo il "fattaccio".

La diretta interessata, però, per adesso preferisce non esporsi né per difendersi dalle accuse che le stanno piovendo addosso né per chiarire cosa è accaduto realmente in Sardegna la sera in cui Oriana e Daniele hanno litigato furiosamente davanti a tutti.