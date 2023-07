Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore ripartono a settembre con clamorosi colpi di scena. Per Gemma e Veronica arriverà il momento dell'addio finale, dato che mamma e figlia "spariranno" dalle trame della soap.

Occhi puntati anche su Marcello che, in questa nuova stagione porterà avanti la sua relazione con la contessa, ma al tempo stesso si ritroverà a fare i conti con la gelosia che proverà nei confronti del rivale Umberto Guarnieri.

Veronica e Gemma 'spariscono' dalle trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 8 in programma dal'11 settembre in poi in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Ezio annuncerà la sua decisione finale dal punto di vista sentimentale.

L'uomo, infatti, sceglierà di raggiungere Gloria in America per ribadirle tutto il suo amore e per riprendere in mano le redini del loro matrimonio.

Una scelta che, di conseguenza, porterà Veronica ad uscire dalla vita di colui che avrebbe dovuto sposare nel corso della stagione precedente della soap.

Veronica e Gemma, infatti, saranno assenti nel prossimo capitolo: mamma e figlia "spariranno" dalle trame di questa ottava stagione e non si avranno ulteriori notizie sul loro conto.

Ezio non ha più notizie su Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Come svelato da Massimo Poggio, in un'intervista concessa a Blasting News, Ezio e Veronica non si sono più rivisti e lui ha preso alla lettera quel "non farti più vedere" che la donna pronunciò prima della rottura definitiva.

L'uomo non ha più avuto notizie neppure sulla gravidanza di Gemma: la venere era in dolce attesa del suo primo figlio, frutto dell'amore ritrovato con Marco.

Tutto andrà nel migliore dei modi? Al momento non si hanno ulteriori dettagli su quello che accadrà e sui risvolti di questa gravidanza che aveva appassionato il pubblico della soap.

Marcello geloso di Umberto: anticipazioni Il Paradiso 8 nuove puntate

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dall'11 settembre in poi nella fascia del pomeriggio, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al personaggio di Marcello.

Il giovane Barbieri porterà avanti la relazione con la contessa Adelaide ma, nel corso della stagione, ci sarà spazio per delle nuove intromissioni di Umberto nella vita della donna.

Il commendatore tornerà ad essere un punto di riferimento per la contessa, complice il tentativo della donna di recuperare il rapporto con quella figlia segreta di cui si scoprirà l'esistenza solo nel corso della nuova stagione. E, a quel punto, Marcello si ritroverà a fare i conti con la gelosia.