Tra poco più di un mese, Il Paradiso delle signore riaprirà i battenti con l'ottava stagione che si preannuncia molto ricca. Le prime novità arriveranno nel cast, con diverse new entry che faranno la loro comparsa, tra questi anche Luca Ferrante. L'attore, già noto al grande pubblico, sarà il nuovo stilista per la linea uomo, Gian Lorenzo Botteri.

Carta d'identità di Luca Ferrante, nuovo protagonista de Il Paradiso delle signore 8

Nome e cognome: Luca Ferrante

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 1 novembre 1979

Età: 43

Altezza: 1.83

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Attore e doppiatore

La carriera in televisione e al cinema

Luca Ferrante ha studiato presso l'Accademia di arte drammatica e ha iniziato la sua carriera con diversi spot pubblicitari.

L'attore ha preso parte alla sit-com di Sky Jimmy Factor - Hot 2, ma il vero successo è arrivato con Centovetrine. Dal gennaio 2007 al 2009 ha interpretato il ruolo di Matteo De Gregorio nella soap di Canale 5 e ha recitato anche in Un Posto al sole. Nella soap partenopea in onda su Rai 3, Luca Ferrante è stato Lorenzo, il figlio di Marina Giordano, a partire dal 2009. L'attore ha avuto anche esperienze nel mondo del cinema, con Alex l'ariete diretto da Damiano Damiani e il cortometraggio Da qualche parte in città di Hedy Krissane.

Il doppiaggio in film e serie tv famose

Non tutti sanno che Luca Ferrante ha prestato la sua voce a personaggi molto conosciuti nel mondo delle serie tv. In The Office, Luca Ferrante ha doppiato B.J.

Novak, in Streghe Ivan Sergei e in Something new Donald Faison. L'attore ha dato la sua voce anche a Gonzalo ne Il Segreto, Don Simòn Gayarre in Una Vita, e Thomas ne La promessa.

Vita privata e nuovo ruolo ne Il Paradiso delle signore 8

Ne Il Paradiso delle Signore 8, Luca Ferrante sarà Gian Lorenzo Botteri. Si tratta di uno stilista affermato che ha studiato moda in Francia e che ha alle spalle collezioni di successo.

Porterà la sua esperienza al grande magazzino di Vittorio Conti e si occuperà della linea uomo. Gian Lorenzo è un lavoratore impeccabile, sempre molto attento e deciso a sfruttare al massimo l'opportunità al Paradiso delle signore. Per il momento non si sa ancora con certezza se Gian Lorenzo farà battere il cuore a qualche Venere, ma non si esclude che una delle ragazze del Paradiso possa trovare l'amore con il nuovo e affascinante stilista.

Non si sa molto della vita privata di Luca Ferrante che ama la riservatezza e condivide molto poco di sé sui social netwrork. L'attore è legato sentimentalmente all'attrice Eleonora Di Miele, con lei ha avuto due figli.