Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa destinate alla fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per una terribile vendetta ai danni di Jana.

La domestica, infatti, si ritroverà ad essere sfruttata e umiliata in un duro lavoro nei campi e tutto per volere di Jimena. Al suo rientro alla villa, ecco che Cruz coglierà la palla al balzo per far sì che la giovane Jana venga definitivamente fatta fuori dal suo incarico.

Jana vittima della trappola di Jimena: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jimena farà convocare Jana per chiederle un "favore".

La compagna di Manuel chiederà alla domestica di trasferirsi per qualche giorno presso l'abitazione dei suoi genitori, in attesa dell'arrivo di alcuni ospiti importanti.

E, a quel punto, Jana accetterà la proposta ignara del fatto che si tratti di una trappola architettata a tavolino dalla sua rivale.

Sì, perché una volta arrivata presso l'abitazione dei genitori di Jimena, Jana scoprirà che deve lavorare nei campi: un vero e proprio sfruttamento che la costringerà a dei turni disumani e a dei ritmi che ne metteranno a durissima prova il suo aspetto fisico.

Manuel preoccupato per le sorti di Jana: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni della soap La Promessa rivelano che, passati i giorni trascorsi all'interno dell'abitazione dei genitori di Jimena, Jana tornerà nuovamente al palazzo e le sue condizioni di salute saranno a dir poco precarie.

La domestica farà fatica a reggersi in piedi e non avrà le forze neppure per sostenersi: un vero e proprio choc per tutte le sue amiche che, vedendola in quelle condizioni, si prodigheranno affinché Jana possa rimettersi in sesto al più presto.

Anche Manuel verrà informato su quanto è accaduto e, per prima cosa, si recherà dalla sua amata per assicurarsi che le cure mediche stiano dando il loro effetto.

Cruz vuole far fuori Jana dal palazzo: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Ma, dietro a questa situazione, ecco che Cruz coglierà la palla al balzo per far sì che Jana esca definitivamente dal palazzo.

La perfida Cruz, parlando con Gregorio, gli farà presente che ormai Jana non può più affrontare i suoi incarichi all'interno del palazzo, motivo per il quale dovrebbe essere licenziata.

Ma Jana non sarà l'unica persona che finirà nel mirino di Cruz: gli spoiler delle prossime puntate de La Promessa rivelano che la donna si accanirà anche nei confronti della Baronessa di Grazalema, al punto da chiedere a Lorenzo di sbarazzarsi al più presto di lei, questa volta architettando un piano per farla fuori definitivamente dalla sua vita.