Il Paradiso delle Signore 8 inizierà nel mese di settembre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni sul cast dell'ottavo capitolo dello sceneggiato italiano, nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, raccontano che nel parterre dei personaggi verrà inserita l'attrice Giulia Cavaterra, già presente in passato sul set della soap come cliente. Oltre ad essere attrice, Cavaterra è anche modella e grafica digitale. Il ruolo che andrà a ricoprire l'attrice capitolina di origini partenopee non è ancora stato svelato, quindi non ci resta che attendere la prossima stagione de Il Paradiso delle signore per scoprirlo.

Nella prossima stagione oltre a Cavaterra, tra le new entry ci saranno Silvia Bruno, Ilaria Maren e Luca Ferrante.

Giulia Cavaterra entrerà nel cast de Il Paradiso delle Signore 8

Tante sono le storyline lasciate in sospeso nell'amato sceneggiato della rete ammiraglia Rai, ad esempio la maternità e le future nozze di Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), l'implicazione nell'incendio al mobilificio Frigerio da parte di Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti) e ancora la love story messa in stand-by tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Matilde (Chiara Baschetti).

In attesa di scoprire l'evoluzione di tali trame, così come degli altri intrecci all'interno dello sceneggiato, il cast de il Paradiso delle signore 8 verrà impreziosito dalla presenza di una nuova leva o, per meglio dire, di una "vecchia cliente" che andrà a vestire i panni di un personaggio più centrale, ovvero l'attrice Giulia Cavaterra.

Nata a Roma con origini napoletane, oltre a essere un'attrice Cavaterra è anche una modella e grafica digitale, passioni che ha trasformato in un vero e proprio lavoro.

Diplomata al Liceo Coreutico di Roma, la nuova attrice del Paradiso vanta anche un ulteriore diploma all’Accademia Nazionale di Danza nelle discipline Coreutiche classiche e contemporanee.

Tra i nuovi personaggi anche Silvia Bruno, Ilaria Maren e Luca Ferrante

Oltre all'entrata nel cast di Cavaterra, già da qualche settimana sono state ufficializzate le presenze ne Il Paradiso delle signore 8 anche di Ilaria Maren, Silvia Bruno e Luca Ferrante.

Maren è conosciuta al grande pubblico, oltre che per alcuni spot pubblicitari, per la sua partecipazione a Che Dio ci aiuti 7 seppur con una parte minore, mentre Bruno è rinomata per uno spot pubblicitario, ma soprattutto per essere stata una tra i protagonisti di Viola come il mare.

Luca Ferrante, infine, pare il più ferrato in termini di sceneggiati grazie alle sue partecipazioni sia alla soap Centovetrine che in Un posto al sole.