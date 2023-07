Le anticipazioni della soap opera La Promessa delle puntate in onda su Canale 5 raccontano che Jana scoprirà la verità sulla morte di sua mamma. Il responsabile è il barone, che indossa lo stesso anello di colui che tolse la vita a Dolores. Come fare per incastrarlo?

Il barone di Linaja si sentirà messo alle strette e così metterà in atto una trappola per incastrare Jana. Non sarà solo lei a guardarlo con occhi diversi, visto che tutto il personale di servizio sarà contro di lui.

Nel frattempo, le indagini di padre Camilo giungeranno al termine e il religioso farà sapere ai Duchi degli Infantes di essere al corrente del fatto che la famiglia Luján è in bancarotta e che Jimena è solo un mero mezzo per evitare la rovina completa.

Anticipazioni La Promessa: Leonor sta per gettarsi nel vuoto, Camilo svela la sua identità

Gli spoiler della soap svelano che Jana riuscirà a scoprire che il barone è implicato nella morte di Dolores, dopo le confessioni scomode di Eugenia, la sorella di Cruz. Per evitare che metta nei guai altre persone, Cruz penserà bene di rispedirla al sanatorio, così da chiuderle la bocca per sempre.

Disperata per il suo amore non corrisposto Leonor ha cercato di togliersi la vita salendo sulla terrazza del palazzo ma è stata salvata da Curro, giunto appena in tempo prima che avvenisse il peggio.

Intanto, messo al corrente da Jana di quanto scoperto, Rómulo affronterà il barone minacciando di raccontare a tutti gli oscuri segreti che riguardano il suo passato e che non portano solo a ciò che è successo alla povera Dolores e al rapimento di Curro.

La tensione salirà alle stelle dopo che si verrà a sapere che padre Camilo è stato mandato alla tenuta dai duchi degli Infantes per scoprire le reali intenzioni di questi nei confronti del matrimonio di Jimena. I segreti non sono finiti qui.

La Promessa prossimi episodi: Manuel e Jimena fidanzati ufficialmente

Nei nuovi episodi de La Promessa Catalina scopre che Cruz ha venduto la spilla andando su tutte le furie: cosa succederà ora che questo segreto è venuto a galla?

Intanto, Manuel ufficializzerà il fidanzamento con Jimena regalandole un bellissimo anello. Peccato che sia lo stesso indossato da colui che tolse la vita alla madre di Jana.

Quanto a Salvador, manterrà l'idea di scappare per evitare l'arruolamento, falsificando alcuno documenti che terrà ben nascosti nella sua stanza.

Jana sarà invece nelle mani del barone

La Promessa anticipazioni: Jana cade nella trappola del barone

Dopo l'ufficializzazione del fidanzamento tra Manuel e Jimena, Jana sarà affranta e dovrà anche stare attenta al barone, che non perderà tempo per tenderle una trappola.

Il barone, infatti, farà credere alla servitù che Jana abbia rubato il prezioso anello - prova della sua colpevolezza - e la minaccerà dicendole che se non starà zitta dovrà lasciare la villa per sempre: che cosa succederà ora? Staremo a vedere,