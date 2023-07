Le anticipazioni e le trame della puntata di Terra Amara in onda su Canale5 venerdì 7 luglio 2023 alle 14:10 ci dicono che Zuleyha e Yilmaz troveranno il tempo per stare insieme e progettare una vita felice con il piccolo Adnan.

Continuano le indagini per cercare il colpevole della morte di Hatip, trovato senza vita nel bosco.

Nel frattempo, Mujgan riceve l'ennesima stoccata da parte di Yilmaz, che la accusa senza pietà, senza sentire alcuna ragione.

A difendere la dottoressa ci penserà Fekeli, che dirà a Yilmaz che Mujgan si trovava con il piccolo Kerem Ali nel momento in cui Zuleyha fu rinvenuta in condizioni pietose e poi ricoverata in ospedale.

Ancora segreti e bugie nella soap opera turca che tanto piace al pubblico Mediaset.

Terra amara puntata di venerdì 7 luglio 2023: Yilmaz distrugge Mujgan

Zuleyha è tornata a casa dall'ospedale dove ha trascorso diversi giorni in condizioni critiche. Ora dovrà fare i conti con l'atteggiamento ostile di Demir, che non riesce a sopportare l'idea che sua moglie non lo ami.

Yilmaz ha scoperto che Adnan è suo figlio e ha ben pensato di precipitarsi da Hunkar, ritenuta la vera responsabile di quanto accaduto.

Proprio nel momento in cui stava per ucciderla, è stato fermato dal piccolo Adnan.

Anticipazioni di Terra amara: Yilmaz e Zuleyha vogliono vivere il loro amore

Dopo tanta sofferenza Zuleyha ha riabbracciato i suoi figli e ha capito che non può continuare a stare accanto a un uomo che non ama, ovvero Demir.

Come fare tuttavia a vivere la sua vita con Yilmaz, visto che entrambi sono sposati?

La situazione è molto complicata e già una volta il loro piano di fuggire dalla città è andato in fumo. Nella puntata di venerdì, Zuleyha riesce a incontrare Yilmaz e far sì che passino un po' di tempo come una vera famiglia, in compagnia di Adnan.

I due progettano una storia d'amore senza più ostacoli, ma come faranno?

Yilmaz spezza il cuore a Mujgan nella puntata di Terra amara del 7 luglio 2023

Dopo aver passato delle ore stupende con Zuleyha, Yilmaz capisce che non può vivere senza di lei e così torna a casa da Mujgan, che lo aspetta con trepidazione senza sapere che cosa le starà per dire.

Ebbene, Yilmaz spezzerà il cuore a Mujgan, accusandola di aver tentato di uccidere Zuleyha. La dottoressa non saprà come difendersi e, a quel punto, interverrà Fekeli.

Fekeli metterà al suo posto Yilmaz, assicurandogli che nel momento in cui Zuleyha era nel bosco, Mujgan era impegnata a fare il bagnetto al piccolo Kerem Ali. La verità verrà a galla prima o poi?

