Le avventure della soap opera turca Terra Amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) sono sempre più travolgenti. Gli spoiler sulle puntate in programmazione su Canale 5 prossimamente raccontano che Fikret Fekeli (Furkan Palali), la new entry della terza stagione, si vedrà costretto a far chiarezza sulle sue vere origini allo zio Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Il ragazzo vuoterà il sacco quando verrà sorpreso dallo zio mentre proverà a recare un danno economico all’azienda del fratellastro Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Fikret gli svelerà di essere nato da una relazione clandestina del defunto Adnan Yaman e di essere il fratellastro di Demir.



Spoiler turchi Terra amara: Fikret sabota una raccolta di latte di Demir, suo zio resta senza parole

Nei nuovi episodi della soap di Canale 5, Fikret metterà in pratica la sua spietata vendetta contro la famiglia Yaman. Dopo aver distrutto la tomba di Adnan Yaman, deciderà di sabotare una raccolta di latte dell'azienza del fratellastro Demir. Fikret non si accorgerà che lo zio Ali Rahmet Fekeli lo sta pedinando e che lo coglierà in flagrante. Non appena suo zio lo metterà alle strette, non avrà altra scelta oltre a quella di rivelargli la ragione per cui prova tanto odio nei confronti della famiglia Yaman.

Fekeli rimarrà senza parole nell’istante in cui Fikret gli confesserà di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Fekeli, infatti, credeva che il padre del ragazzo fosse suo fratello Musa.

Ali Rahmet Fekeli cerca di far ragionare il nipote, Fikret deciso più che mai a vendicarsi degli Yaman

Fikret scenderà nel dettaglio e con le lacrime agli occhi rivelerà a Fekeli di aver sofferto da bambino quando Musa gli ha detto che non era il suo vero padre.

Solo dopo ha saputo la verità sul padre biologico e per questo, visto che lui non è più in vita, vuole farla pagare al fratellastro Demir. Gli racconterà che non è stato riconosciuto come figlio dal defunto padre Adnan, quando lui e sua madre sono stati cacciati di casa da Musa. Ali Rahmet cercherà di far ragionare il nipote, invitandolo a non mettersi contro Demir, anche per non fare i conti con delle terribili conseguenze.

Fikret rimarrà fermo nella sua idea e non temerà di correre alcun pericolo, dato che sarà determinato più che mai a far patire le pene dell’inferno al marito della protagonista assoluta Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Il ragazzo non mollerà la presa, neanche quando Ali Rahmet Fekeli gli ricorderà di considerarlo lo stesso suo legittimo nipote.