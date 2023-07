La Promessa continuerà a tenere compagnia i fan anche nella settimana dal 31 luglio al 4 agosto e secondo le anticipazioni ne accadranno delle belle con la presenza di Eugenia alla tenuta. Curro vorrà trascorrere del tempo con la madre, destando la curiosità di Jana. Sarà così che quest'ultima incontrerà la misteriosa signora, ma accadrà un episodio imprevisto. Eugenia verrà colta da un attacco di nervi quando vedrà Jana. Intanto Romulo inizierà a pensare di avere già conosciuto Jana in passato.

Anticipazioni La Promessa dal 31 luglio al 4 agosto: Curro fa cadere Eugenia a terra

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro avrà modo di trascorrere del tempo con Eugenia. Il ragazzo finirà per prenderla in braccio, ma quando sarà sorpreso da donna Cruz la farà piombare a terra. Rimproverato dalla marchesa, Curro verrà allontanato dalla madre e non si potrà più avvicinare. Come se non bastasse, Cruz metterà qualcuno di guardia, in modo da assistere la sorella notte e giorno.

Maria continuerà a tessere intrighi, rivelando il vero nome di Jana a Pia per fare in modo che il suo piano vada a buon fine. Nel frattempo la presenza di Eugenia catturerà inevitabilmente l'attenzione di Jana, la quale sarà interessata a scoprire il passato della donna.

Sarà così che si apprenderà che la sorella di Cruz ha avuto grandi difficoltà a rimanere incinta in passato.

Romulo convinto di aver già conosciuto Jana in passato

Il compito di prendersi cura di Eugenia spetterà a Maria, ma quest'ultima chiederà di essere affiancata da Salvador. Pia, pur nutrendo qualche dubbio circa la richiesta della domestica, alla fine acconsentirà.

In seguito ne parlerà con Jana.

Nelle prossime puntate della soap opera Romulo confonderà Jana con una vecchia cameriera della tenuta. A quanto pare il maggiordomo inizierà a pensare di averla già incontrata in passato, finendo per impensierire non poco Jana, che temerà di essere smascherata.

Spoiler La Promessa: la crisi di nervi di Eugenia e il capogiro di Camilo

Simona confesserà di non essere stata lei a mettere le mandorle nelle pietanze, bensì Candela. Intanto la presenza di Padre Camilo a La Promessa continuerà ad agitare le acque. Mentre sarà intento a leggere una lettera, verrà colpito da una serie di imprevisti giramenti di testa.

Intento a giocare insieme a Eugenia, Curro riuscirà a strapparle una dichiarazione affettuosa. Nel frattempo la signora si troverà dinanzi a Jana e sarà colta da un attacco di nervi che lascerà Cruz spiazzata. Non sapendo che cosa dire, Maria improvviserà e attribuirà la colpa a una immagine presente all'interno della scatola dei ricordi. Donna Cruz vorrà dare un'occhiata, ma la domestica riuscirà a prendere tempo, infilando la foto di Eugenia insieme a un'altra donna.

Don Alonso insisterà affinché suo figlio Manuel vada a ottenere la benedizione per il matrimonio dal padre di Jimena, ma il ragazzo chiederà del tempo in quanto ancora titubante.