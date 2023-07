La Promessa continua con nuovi appuntamenti su Canale 5 e le anticipazioni annunciano il vero volto di padre Camillo. Il prete appena arrivato al palazzo ha già destato la curiosità di molti per il suo strano atteggiamento. Presto, si scoprirà che è un impostore mandato dal padre di Jimena per indagare sulla famiglia di Manuel. Quando Catalina smaschererà il nuovo ospite, tuttavia, l'uomo si rivelerà più pericolo del previsto e dopo aver legato Alonso e il sergente Funes, terrà in ostaggio Lope minacciando tutti con un'arma da fuoco.

Anticipazioni La Promessa: padre Camillo non è chi dice di essere

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto padre Camillo sarà sempre più protagonista. Arrivato al palazzo con il pretesto di fare una piccola sosta, il prete è riuscito a conquistare la fiducia di Petra e a restare più a lungo dopo un presunto pestaggio subito. Con il passare dei giorni, padre Camillo inizierà ad essere sempre più insistente con le sue domande al personale, tanto da insospettire la servitù e gli abitanti del palazzo con il suo atteggiamento. In particolare, Jana e Doña Pía intuiranno che l'uomo sia lì per conto di qualcun altro, Ma di chi si tratta? Dando uno sguardo alle anticipazioni provenienti dalla Spagna, padre Camillo sta indagando sulla situazione della famiglia Lujan per conto del padre di Jimena.

L'uomo, infatti, vorrà sapere se Manuel sposerà sua figlia per amore o per interesse.

Anticipazioni prossime puntate: Catalina chiamerà la diocesi

Le prossime puntate de La Promessa metteranno sempre più in evidenza il personaggio di padre Camillo. In un primo momento tutti penseranno che il prete sia solo curioso e invadente, ma un biglietto desterà sospetti su di lui.

"Sei stato lì troppo a lungo e non abbiamo avuto ancora tue notizie. Abbiamo bisogno di risultati", si leggerà. Il prete non esiterà a rispondere che ha bisogno di più tempo e Jana capirà che non è un uomo affidabile. A smascherare padre Camillo sarà Catalina, che chiamerà la diocesi chiedendo di lui scoprirà che è solo un impostore perché non esiste nessun prete con quel nome.

Lope tenuto in ostaggio dal finto prete

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che padre Camillo si rivelerà molto più pericoloso del previsto. Catalina avvertirà Alonso di quanto ha scoperto e il marchese non esiterà a chiamare il sergente Funes. Padre Camillo, messo con le spalle al muro aggredirà il poliziotto terrorizzando con una pistola tutti gli abitanti del palazzo. Dopo aver sentito alcuni spari, Catalina, Martina, Cruz e Jimena si rifugeranno nella camera di Manuel. Il falso prete prenderà in ostaggio Lope e imbavaglierà Alonso e il sergente Funes. Quando Catalina uscirà dalla stanza per andare a vedere cosa sta accadendo, troverà suo padre e il sergente legati e li libererà, mentre padre Camillo terrà Lope in ostaggio in cucina.