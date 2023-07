La Promessa continua la messa in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì, e le puntate di mercoledì 19 e giovedì 20 luglio annunciano molte novità. Al palazzo arriverà padre Camillo in cerca di cibo, e quando andrà via verrà ritrovato privo di sensi per strada da Lope e Salvador. Il prete verrà ospitato nella tenuta e accudito da Petra. Nel frattempo i marchesi inviteranno i duchi per combinare un matrimonio con Leonor e il loro figlio Jean Luis, che sarà molto interessato alla ragazza. Mauro si accorgerà di quello che sta accadendo e sarà difficile tenere a freno la gelosia.

Manuel rifiuterà di conoscere meglio Jimena e correrà da Jana, ma lei lo rifiuterà. Pia invece non si fiderà dei tentativi del barone di consolare Teresa.

Anticipazioni La Promessa: Lope e Salvador riportano padre Camillo alla tenuta

Le anticipazioni de La Promessa di mercoledì 19 e giovedì 20 luglio raccontano che al palazzo arriverà un nuovo personaggio, che con il passare del tempo apparirà sempre più misterioso. Si tratta di padre Camillo, che chiederà cibo e acqua ai marchesi che non esiteranno ad accoglierlo in casa. Quando il prete andrà via, però, sarà ritrovato poco dopo per strada privo di sensi. Lope e Salvador lo riporteranno a La Promessa e a prendersi cura di lui sarà Petra.

Padre Camillo riuscirà presto a guadagnarsi la fiducia della donna che sarà molto felice di averlo con sé nella tenuta.

Quando il prete starà per lasciare La Promessa, Petra farà di tutto per impedire che vada via e avrà già in mente un piano.

Anticipazioni puntate di mercoledì 19 e giovedì 20 luglio: Jana rifiuta Manuel

Le puntate de La Promessa di mercoledì 19 e giovedì 20 luglio vedono al centro delle scene l'invito dei marchesi ai duchi di Belmone.

Cruz ascolterà il consiglio di Romulo, che dopo aver scoperto la relazione tra Leonor e Mauro spingerà la marchesa a combinare il matrimonio della figlia. Il giovane Juan Luis sembrerà davvero interessato a Leonor, e Cruz e Alonso saranno felici di questo. Nel frattempo Mauro si renderà conto di tutto quello che sta accadendo e sarà molto geloso, anche se dovrà reprimere i suoi sentimenti.

Nel frattempo Teresa piangerà per l'amore non corrisposto da Mauro e il barone la sorprenderà in lacrime. L'uomo sarà molto gentile con la ragazza e proverà a consolarla. Quando Pia si accorgerà di questo avvicinamento si preoccuperà, perché il barone ha già molestato lei e potrebbe avere dei fini poco nobili.

Jana aiuta Curro a ritrovare il libro e a guadagnare la stima della zia

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che mercoledì 19 e giovedì 20 luglio Cruz insisterà affinché Manuel approfondisca la conoscenza con Jimena. Il marchesino, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di accontentare la madre e correrà da Jana. Manuel esternerà alla cameriera i suoi reali sentimenti, ma la ragazza non cederà alle belle parole e continuerà a rifiutarlo.

Cruz, invece, non si arrenderà e troverà una soluzione per far riavvicinare Manuel a Jimena.

Nel frattempo Curro proseguirà la ricerca per la preziosa copia del Don Chisciotte e ad aiutarlo ci sarà ancora una volta Jana. Il libro sembrerà sparito nel nulla, ma Pia fornirà un indizio a Curro che potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza. Il ragazzo sarà sul punto di arrendersi con la ricerca, ma Jana ritroverà la copia, permettendogli in questo modo di guadagnare terreno con sua zia.