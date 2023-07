Le anticipazioni delle nuove puntate di My home my destiny in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il cambiamento di Mehdi.

L'uomo assumerà un atteggiamento del tutto inaspettato, soprattutto nel momento in cui si scaglierà contro la sua amata Zeynep.

Un modo di fare che non passerà inosservato, dato che la donna si ritroverà in serio pericolo di vita di fronte alla spietatezza del suo compagno.

Mehdi diventa aggressivo con la moglie: anticipazioni My home my destiny

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera turca che sta riscuotendo un grande successo su Canale 5, rivelano che il rapporto tra Mehdi e Zeynep entrerà in rotta di collisione.

I due si ritroveranno sul piede di guerra a distanza di poco tempo dal fatidico matrimonio, complice il fatto che quello che provavano l'uno nei confronti dell'altro non fosse vero amore.

Eppure, nel corso del tempo, la situazione tra i due diventerà particolarmente complicata, al punto che Mehdi inizierà ad essere estremamente geloso della sua compagna.

Addirittura arriverà a vietarle di iniziare a lavorare all'interno di un studio legale, impedendole così di poter realizzare il suo sogno di diventare avvocato.

Zeynep in pericolo dopo il rapimento di Mehdi: anticipazioni My home my destiny

Insomma, la situazione per la protagonista femminile della soap diventerà moto complicata: le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che il colpo di scena drammatico ci sarà nel momento in cui Zeynep arriverà a rapire la sua amata, tenendola ostaggio in casa.

Tra i due si verrà a creare una vera e propria frattura che porterà ad un clima estremamente teso: solo in quel momento, infatti, la donna si renderà conto della pericolosità di quell'uomo che ha sposato in fretta e furia, il quale si sta rivelando a dir poco crudele e spietato.

Zeynep si ritroverà così a vivere dei momenti di grande paura: per fortuna, però, alla fine il rapimento non durerà molto e l'uomo la lascerà libera.

Ma, a quel punto, Zeynep si renderà conto di dover agire al più presto per liberarsi della persona che ha sposato.

Zeynep chiede il divorzio nelle prossime puntate della soap opera

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera rivelano che Zeynep chiederà il divorzio, pronta a mettere una pietra sopra a quel matrimonio.

Quale sarà a questo punto la reazione di Mehdi? Darà il via libera a questo divorzio oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi con la soap che, in queste ultime settimane, ha incrementato notevolmente gli ascolti nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Con una media di circa 1,7 milioni di spettatori al giorno e uno share del 21-22%, la soap con Demet Ozdemir sta conquistando sempre più il gradimento del pubblico Mediaset.