Durante la terza puntata di Temptation Island, in onda lunedì 10 luglio, c'è stato il falò di confronto tra Davide e Alessia.

Dopo avere lasciato il programma insieme, la coppia ha rilasciato la prima intervista ai microfoni di Witty Tv: lui ha detto di essersi tolto "tutto quello che aveva dentro", mentre lei ha ribadito che non vuole più sentirsi costantemente giudicata.

Le dichiarazioni della coppia

Terminata l'esperienza a Temptation Island, la coppia ha rilasciato la sua prima intervista di coppia. Ai microfoni di Witty Tv, Davide ha affermato: "Mi sento libero, ho sfogato quello che dovevo sfogare, ho detto quello che dovevo dire, come giusto che sia". Si è detto felice che grazie al docu-reality di Canale 5 ha capito cosa vuole davvero: lui e Alessia non sono mai stati lontani per molto tempo, quindi per lui è stata un'emozione fortissima.

Inoltre ha confidato di avere sentito molto la mancanza della compagna, fin dal giorno in cui sono stati divisi nei rispettivi villaggi.

Dal canto suo, Alessia ha spiegato di fidarsi della promessa fatta dal fidanzato. Al tempo stesso, però, è tornata a ribadire che non vuole più vivere una situazione come quella che si respirava in casa prima di partecipare al programma: "Voglio vivere una vita spensierta". Alessia ha confidato durante il falò di confronto che si è spesso sentita giudicata e non comprende neanche il motivo per cui Davide spesso le rifacci di avere due lauree. Nell'intervista a Witty, lei ha chiesto nuovamente al fidanzato di non giudicarla più come faceva in passato. In replica, Davide ha chiesto alla fidanzata che da questo momento in poi abbracci solo lui e viceversa e ha confermato la sua promessa: "Metterò una pietra su tutto, ma dimostrami che hai occhi solo per me".

I progetti futuri della coppia

Prima di concludere l'intervista di coppia, Davide ha colto di sorpresa la sua fidanzata: "Mi auguro un matrimonio perché non vedo altra donna all'infuori di lei". A quel punto Alessia è scoppiata in lacrime per l'emozione e ha spiegato che non desidera altro che diventare la moglie di Davide.

Il falò di confronto immediato era stato richiesto da lui, perché stufo di vedere la fidanzata flirtare con uno dei single.

Durante il faccia a faccia, Davide ha precisato di essere molto innamorato di Alessia. Quest'ultima anche ha ribadito i suoi sentimenti, ma ha precisato di non volere essere più giudicata per il tradimento ai danni del fidanzato. D'altronde lei stessa è convinta di avere già "pagato" abbastanza. Al momento della domanda di Filippo Bisciglia, la coppia ha scelto di lasciare insieme Temptation Island.