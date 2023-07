Frecciatina di Pier Silvio Berlusconi a Mare Fuori, la serie televisiva di Rai 2 che in questi anni ha registrato copiose visualizzazioni streaming.

Alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva, Berlusconi ha commentato il successo del fenomeno Mare fuori, sottolineando però che il boom di ascolti non c'è mai stato in televisione.

La frecciatina di Pier Silvio Berlusconi sul fenomeno Mare fuori

Tra i titoli confermati dalla Rai per la prossima stagione televisiva spicca Mare fuori, giunto ormai alla sua quarta stagione di messa in onda.

Le riprese delle nuove puntate si stanno svolgendo attualmente a Napoli, ma per seguire gli episodi inediti in Tv bisognerà attendere un po' di tempo.

La Rai, infatti, ha svelato che le nuove puntate della quarta stagione saranno trasmesse da febbraio 2024 prima su Rai Play e successivamente anche in Tv, su Rai 2.

Alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024, alcuni giornalisti hanno posto delle domande a Pier Silvio Berlusconi su Mare fuori, sottolineando il fatto che su Canale 5 manchi da diverso tempo un titolo forte come quello che è riuscito a lanciare la Rai.

'Grandi ascolti sul web, ma non in televisione', le parole di Berlusconi su Mare fuori

Immediata la reazione di Pier Silvio Berlusconi che, nel rispondere, non ha risparmiato una stoccata alla fiction Rai e in particolar modo a Mare fuori.

"Gli ultimi titoli in onda su Canale 5 ci vedono pienamente soddisfatti. Noi siamo in una situazione complicata nel produrre la fiction. La Rai fa fiction per un target più anziano", ha dichiarato il vicepresidente Mediaset

"Mare fuori: grande prodotto ma ha fatto grandi ascolti sul web, non in televisione", ha sottolineato Berlusconi.

Una considerazione che non viene smentita dagli ascolti registrati dalla terza stagione in Tv, seguita da una media di circa 1,3 milioni di spettatori nel prime-time di Rai 2, con uno share che oscillava tra il 7 e l'8%.

Gabriel Garko nuovo protagonista delle fiction Mediaset

Intanto, per la prossima stagione televisiva Mediaset, si tornerà a puntare su uno degli attori che in passato ha ottenuto maggior successo su Canale 5 con titoli come L'Onore e il rispetto e Il Peccato e la vergogna.

Si tratta di Gabriel Garko che, dopo l'esperienza a Ballando con le stelle, torna alla recitazione e lo fa con un nuovo titolo che lo vedrà protagonista al fianco di Anna Safroncik, anche lei volto popolare della serialità Mediaset per diverse stagioni televisive.