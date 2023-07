Continua su Canale 5 l'appuntamento della soap tv iberica La Promessa, che viene mandata in onda dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto, Padre Camillo riceverà una lettera e avvierà delle indagini su Jana e Manuel, mentre Pia sarà preoccupata per quello che il Barone potrebbe fare a Teresa. Inoltre Maria Fernandez seguirà il consiglio di Jana ed abbasserà la dose dei farmaci di Eugenia e quest'ultima si sentirà meglio.

Jana chiede a Maria Fernandez di ridurre la dose dei farmaci di Eugenia

Nella puntata de La Promessa di lunedì 31 luglio, Eugenia avrà un lieve incidente e Cruz incolperà dell'accaduto Curro. Il ragazzo non ce la farà di essere sempre rimproverato dalla zia e manifesterà il suo disappunto a Jana. Quest'ultima vorrebbe occuparsi di Eugenia, ma la marchesa non è d'accordo ed anzi lo chiederà a Maria Fernandez. La cameriera inviterà l'amica a non darle la medicina per intero, cosicché possa essere cosciente. Intanto Cruz spronerà Manuel a fissare una data delle nozze con Jimena. Il ragazzo però ha intenzione di prendersi altro tempo.

Nell'episodio di martedì 1 agosto, Jana apprenderà con gioia che la diminuzione dei farmaci sta portando gli effetti sperati.

Nel frattempo Petra riferirà a Candela che Simona e Lope parlano male di lei. La cameriera per vendetta metterà delle mandorle nel cibo di Eugenia. Lope però interverrà salvando la marchesa. In tutto questo Padre Camillo apprenderà da Tadeo le reali condizioni finanziarie della tenuta, mentre il Barone inviterà Cruz a comportarsi meglio con Curro e chiederà che Teresa sia la sua cameriera personale.

Salvador e Maria Fernandez invece capiranno di piacersi.

Eugenia riprende a ragionare

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 2 agosto, Romulo sosterrà ancora di non conoscere Jana, ma solo che somiglia ad un cameriera con cui ha lavorato alla tenuta. Intanto Simona riferirà a Pia che è stata Candela ad inserire le mandorle nel cibo di Eugenia.

Inoltre Maria Fernandez farà quanto dettole da Jana e calerà la dose dei farmaci della marchesa.

Nella puntata di giovedì 3 agosto, a Padre Camillo sarà recapitata una insolita missiva, nella quale gli sarà chiesto di proseguire le indagini su Jana e Manuel. Nel frattempo Eugenia tornerà a ragionare e Curro sarà contento. In tutto questo Simona e gli altri saranno preoccupati dopo che Cruz ha manifestato l'intenzione di conoscere il nuovo cuoco che si sta ben comportando. Se ciò dovesse avvenire, rischierebbero di essere licenziati.

Jimena e Manuel mettono alla prova la loro unione

In base agli spoiler di venerdì 4 agosto, Eugenia reagirà male vedendo Jana, perché penserà che sia Dolores. Intanto Pia dirà a Romulo di essere in ansia per Teresa, ma lui non potrà fare nulla.

Le paure della ragazza cresceranno quando Cruz dirà a Teresa di occuparsi di sua sorella insieme a Maria Fernandez. Questo a dimostrazione che il Barone la vuole vicino a sé.

Infine Maria Fernandez e Salvador si fidanzeranno, mentre Jimena e Manuel decideranno di mettere alla prova la loro unione, così da comprendere quanto ci tengono l'uno all'altra.