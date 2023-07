Proseguono su Canale 5 gli appuntamenti con La Promessa. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera spagnola rivelano che Jana inizierà a essere sempre più vicina alla scoperta della verità sulla sua defunta madre Dolores. Alla villa infatti, arriverà Eugenia, la sorella di Cruz e colei che tutti crederanno essere la vera madre di Curro. Exposito cercherà d'indagare il più possibile, avvicinandosi alla donna nella speranza di carpire informazioni.

Spoiler La Promessa, prossime puntate: Jana escogita un piano

Tutto inizierà quando il medico che ha in cura Eugenia, deciderà che la donna sia in grado di trascorrere un po' di tempo in compagnia della sua famiglia.

La sorella di Cruz farà così il suo arrivo a La Promessa. Cruz si confiderà con il marito Alonso, per capire come sia bene comportarsi con la sorella per farla stare nel migliore dei modi. Ezquerdo, a causa di tutti i farmaci da lei assunti nel tempo, non riuscirà nemmeno a parlare. La donna però, è l'unica che potrebbe fornire a Jana le informazioni necessarie riguardo alla morte di Dolores, la vera madre di Curro.

Exposito inizierà così a meditare su un piano affinché la sorella di Cruz possa riprendere a parlare. Jana si proporrà come dama personale di Eugenia, così da potersi avvicinare a lei il più possibile. La proposta verrà accettata di buon grado da Pia, ma Cruz si rifiuterà di metterla al servizio della sorella.

La padrona della tenuta deciderà di delegare questo ruolo a Maria Fernandez.

Eugenia inizia a urlare contro Jana e la scambia per Dolores

Jana dovrà servirsi dell'aiuto di Maria per coltivare il suo piano. Fernandez, sotto raccomandazione di Exposito, inizierà a ridurre la quantità di medicine da somministrare alla sorella di Cruz.

Eugenia sembrerà migliorare, tanto che arriverà a pronunciare alcune piccole frasi. Il miracoloso miglioramento di Eugenia colpirà Cruz.

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa, rivelano però che il miglioramento di Eugenia potrebbe rivelarsi pericoloso per Jana.

Quando Ezqueredo si ritroverà davanti Jana infatti, inizierà a urlare e a chiamare la ragazza Dolores, come la sua defunta madre.

Eugenia inoltre inizierà a farfugliare frasi su come possa essere tornata indietro dalla morte.

Le urla della donna si percepiranno per tutta la tenuta, tanto che Cruz si precipiterà nella stanza della sorella. Allo stesso tempo, Jana dovrà fuggire per non farsi scoprire. Cruz inizierà a chiedersi come sia possibile che la sorella abbia tirato nuovamente in ballo il nome di Dolores. Nei giorni successivi, Cruz sarà sempre più sospettosa e si ad interrogherà sullo strano comportamento della sorella.

Maria cercherà una scusa, rivelando alla mamma di Manuel che Eugenia avrà iniziato a spaventarsi dopo aver visto una foto che la ritraeva in compagnia di una donna.