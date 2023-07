Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la soap opera di origini turche Terra Amara. Le anticipazioni sui nuovi episodi raccontano che Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) sarà in procinto di sorprendere il figliastro Demir Yaman (Murat Unalmis) tra le braccia della nuova dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral). Anche se in realtà almeno per il momento Sevda non apprenderà la sua infedeltà nei confronti della moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek).

Trame turche, Terra amara: Demir intraprende una relazione con Umit

Nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Demir cadrà nella trappola architettata dal suo fratellastro Fikret Fekeli (Furkan Palali), il quale stringerà un’alleanza con l’ex Umit per fargliela pagare.

Il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) sarà assetato di vendetta contro i Yaman dopo essere stato abbandonato da piccolo dal defunto padre Adnan.

La dottoressa Umit giungerà a Cukurova dopo essere diventata la nuova direttrice dell’ospedale, al posto della collega Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova). Su ordine di Fikret, la donna farà il possibile per far cadere Demir tra le sue braccia, approfittando della crisi coniugale tra lui e la moglie Zuleyha.

A causa dell’indifferenza della consorte, anche a seguito del decesso del rivale Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), Yaman non riuscirà a resistere al fascino di Umit finendo quindi per intraprendere una relazione sentimentale clandestina con lei.

Anche la dottoressa, pur avendo promesso a Fikret di non innamorarsi di Demir, dimostrerà infatti di provare dei sentimenti per il ricco imprenditore.

Il tradimento di Yaman rischia di essere smascherato, Sevda fa una scoperta sulla morte di Hunkar

Il tradimento di Yaman rischierà di venire a galla, dopo che lui affitterà alla sua amante l’abitazione in cui Sevda viveva prima di trasferirsi nella sua tenuta: quest’ultima un giorno, non sapendo che la dottoressa vive lì, si recherà nella sua precedente dimora per prendere alcuni propri oggetti.

E lo farà proprio mentre Umit si troverà in compagnia del suo figliastro Demir.

I due comunque non verranno visti da Sevda, la quale infatti non entrerà nella casa a causa di un'improvvisa scoperta sulla morte Hunkar. A tal proposito Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), l’assassina della defunta signora Yaman, finirà con il ritrovarsi in una situazione molto scomoda.