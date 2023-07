Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con La Promessa. La soap spagnola continua ad appassionare i telespettatori di Canale 5 e le anticipazioni sulle prossime puntate rivelano che Manuel verrà dichiarato morto in seguito a un incidente. La notizia innescherà una situazione di scompiglio all'interno della villa. Ad aggravare il tutto si aggiungerà anche la scomparsa del barone Juan: nessuno saprà dove quest'ultimo sia finito.

Spoiler La Promessa, prossime puntate: Manuel convinto di essere stato rifiutato da Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel e Jana inizieranno a essere sempre più legati da un profondo sentimento.

Il marchese inizierà a pensare di fuggire insieme alla sua amata, questo perché non saranno liberi di vivere la loro relazione in quanto Jana è una semplice domestica e la famiglia Cruz non approverebbe tale legame. Il ragazzo deciderà così di scrivere una lettera a Jana in cui le proporrà di fuggire insieme, verso una nuova vita e liberi di vivere la loro relazione. Purtroppo Manuel non riceverà alcuna risposta da Jana, così penserà di essere stato rifiutato. Il marchese, preso dalla sconforto, penserà così di avventurarsi in un viaggio notturno con il suo aereo per cominciare una nuova vita lontano dalla Spagna.

Il giorno seguente nessuno avrà notizie del giovane e tutti inizieranno a preoccuparsi, temendo che possa essergli successo qualcosa di grave.

La preoccupazione raggiungerà il suo apice quando la guardia civile contatterà la famiglia, rivelando che Manuel potrebbe essere rimasto coinvolto in un incidente aereo avvenuto nella notte.

Trame La Promessa, episodi Spagna: Jana amareggiata

L'idea che Manuel possa essere morto inizierà diffondersi nella tenuta. Una situazione che colpirà parecchio anche Jana, che crederà di dover mettere la parola fine alla sua relazione clandestina con il ragazzo.

Oltre alla presunta morte di Manuel, a La Promessa dovranno fare i conti con la sparizione improvvisa del barone. Nelle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5, Juan sparirà e nessuno sembrerà essere al corrente di dove sia finito.

La Promessa sembrerà essere colpita da un nuovo dramma, in quanto tra gli abitanti della tenuta inizierà a spargersi la voce che il barone sia stato ucciso. Il mistero su chi possa essere stato l'assassino di Juan sarà sempre più fitto. Inoltre Manuel potrebbe non essere morto come tutti credono.