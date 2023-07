Guai in vista per Eric e Donna nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni rivelano che i due amanti verranno beccati in intimità niente meno che da Hope Logan. La figlia di Brooke sarà sconvolta e inviterà i due ad essere sinceri con Quinn. Quest'ultima intanto, ignara del tradimento del marito, si preoccuperà per la sua salute e ne parlerà con Bridget. Non passerà molto tempo prima che Quinn scopra la tresca del marito. Sarà la fine del loro matrimonio?

Eric e Donna vengono scoperti da Hope nelle nuove puntate di Beautiful

Continua senza sosta il successo di Beautiful, la soap tv in onda sulla tv italiana dal 1990.

Ancora oggi, il pubblico di Canale 5, è alle prese con continui colpi di scena. Dopo la morte di Finn per mano di Sheila, tra qualche settimana, i fan di Beautiful scopriranno che in realtà il marito di Steffy è ancora vivo. Ma non sarà l'unico colpo di scena che gli sceneggiatori hanno in serbo. L'attenzione sarà puntata anche su Donna e Eric. Da poco si è scoperto che i due ex coniugi sono amanti. Ebbene, ben presto, la loro tresca verrà scoperta da Quinn. Come si arriverà a questo punto? Scorrendo le anticipazioni provenienti da oltreoceano, si viene a sapere che la prima a scoprire della relazione tra Donna e Eric sarà Hope. La figlia di Brooke li sorprenderà insieme rimanendo sconvolta.

Hope sconvolta dopo aver sorpreso Donna e Eric a letto insieme

Intanto, Quinn, nonostante cerchi di fare il possibile per far funzionare il matrimonio con Eric, non avrà dimenticato Carter. Quest'ultimo, intanto, starà per sposarsi con Paris. Intanto, come accennato, Hope sorprenderà Eric e la zia Donna a letto insieme. Ovviamente la figlia Di Brooke sarà spiazzata dalla scena a cui, involontariamente, si troverà ad assistere e affronterà duramente la zia.

Hope sarà infatti arrabbiata e delusa per il fatto che i due amanti stiano agendo nella segretezza e nella disonestà. Hope affronterà anche Eric, ma con lui sarà un po' meno duro rispetto a Donna. Comunque sia, inviterà entrambi ad essere sinceri e a rivelare quanto prima la verità a Quinn. Se davvero il matrimonio tra Eric e Quinn è arrivato ad un punto di non ritorno, il padre di Ridge dovrà assolutamente essere sincero con la moglie.

Cosa farà Eric? Confesserà a Quinn di averla tradita con Donna?

Quinn scopre che Eric l'ha tradita con Donna

In Beautiful, Eric temporeggerà e non dirà subito la verità alla moglie. L'anziano stilista infatti, non vorrà riununciare a nessuna delle sue donne. Né alla moglie né alla ex Donna. Peccato che alla fine, sarà proprio Quinn a sorprenderlo sotto le lenzuola con la sua amante. Succederà nel momento in cui la madre di Wyatt si recherà a pranzo con Bridget proprio al Circolo privato dove Eric sostiene di andare ad allenarsi. Quinn scoprirà che il campo dove si dovrebbe allenare il marito è impraticabile da diverso tempo e quindi capirà che Eric le ha sempre mentito. Per questo, farà alcune domande all'inserviente, scoprendo che Eric usa sempre un cottage della struttura. A questo punto, Quinn si recherà sul posto insieme a Bridget, trovando Eric a letto insieme a Donna.