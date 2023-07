Elettra Lamborghini, spesso al centro del gossip, ha deciso di ritornare ad affrontare il tema della maternità, respingendo, ancora una volta, le varie supposizioni dei fan che la vorrebbero in dolce attesa. Come già dichiarato recentemente, per il momento la cantante non ha nessuna intenzione di rimanere incinta ma è suo desiderio godersi la vita di coppia in libertà con il marito Afrojack - con cui è sposata da tre anni - e potersi concentrare sull'aspetto professionale, in particolare sulla musica. L'ex opinionista de L'Isola dei Famosi ha così replicato in maniera alquanto piccata ai follower, attraverso il proprio account ufficiale Instagram, proprio sull'argomento maternità.

Da canto loro i fan vorrebbero che la famiglia di Elettra e Afrojack si allargasse.

Elettra Lamborghini dichiara di amare i bambini

Elettra Lamborghini ha effettuato una serie di storie sul proprio canale Instagram affermando che ciò che succede nella sua vita privata sono fatti esclusivamente suoi. La cantante ha così invitato i follower a smetterla di parlare di figli. Secondo Elettra sta divenendo un'ossessione affrontare il tema legato alla sua futura maternità. Ciononostante l'artista ha evidenziato di amare follemente i bambini e pensa che questo si possa percepire palesemente, aggiungendo: "Io mi sento già mamma, anche se non ne ho ancora uno".

A parere della cantante questo è il senso della responsabilità in quanto i bambini non sono giocattoli e non è assolutamente d'accordo con chi decide di metterli al mondo con mera casualità.

Elettra: 'Un figlio non fa di te una mamma'

Quando arriverà il momento di volere dei figli, Elettra Lamborghini desidererà poter dedicare tutto il tempo possibile che, attualmente, non possiede. La cantante ha evidenziato di adorare il proprio lavoro per poi parlare di chi non può avere figli e che tentano da molti anni. Per loro è veramente doloroso.

"Un figlio non fa di te una mamma", ha affermato l'ex opinionista de L'Isola dei Famosi, raccontando di conoscere persone che hanno dei bambini e che, a parer suo, sono meno materne rispetto chi magari non ne ha. Lamborghini ha concluso il suo discorso ai follower augurandosi di vedere un mondo migliore e, per tale motivo, ha ribadito di voler tutto il tempo necessario per educare il suo futuro figlio.

Le parole di Elettra a Vanity Fair

Un paio di mesi fa, Elettra Lamborghini aveva effettuato un'intervista per Vanity Fair nella circostanza del lancio di 'Elettration', il suo secondo album. La cantante aveva sottolineato di come la sua relazione d'amore con Afrojack proseguisse a gonfie vele, sostenendosi reciprocamente anche sotto l'aspetto professionale. Già in quell'occasione aveva parlato di figli dichiarando di aver molta paura al pensiero di divenire mamma proprio perché, a causa del suo lavoro, non aveva molto tempo.