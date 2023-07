Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 26 luglio, Zuleyha potrà finalmente riabbracciare i suoi figli. Intanto, Behice organizzerà un incontro per festeggiare la promozione di sua nipote. Dopodiché, Yilmaz e l'ex fidanzata si incontreranno e prenderanno una decisione sul loro futuro per il bene dei loro cari. Nel frattempo, Hunkar e Fekeli parleranno di come risolvere la situazione dei loro figli. Infine, Mujgan aprirà il suo cuore a Fikret raccontandogli il suo passato.

Zuleyha riabbraccia i suoi figli grazie ad Hunkar e Sevda

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Hunkar prometterà alla nuora che più nessuno potrà separarla dai suoi figli poiché lei non lo permetterà.

Per questo motivo, la signora Yaman riporterà i bambini alla tenuta per ricongiungerli con la loro madre, grazie anche all'appoggio di Sevda che è riuscita a far ragionare Demir. Intanto, Behice andrà al circolo per brindare alla promozione di Mujgan come direttrice dell'ospedale insieme alle altre signore di Cukurova, ma giungerà anche Sermin sfoggiando una collana sfarzosa.

Yilmaz e Zuleyha prendono una decisione sul loro futuro

Successivamente, Hunkar e Fekeli si daranno appuntamento e parleranno della delicata situazione che stanno vivendo i loro figli e di come si possa risolvere. Così, Ali Rahmet penserà che l'idea migliore sia che Mujgan e Demir concedano il divorzio, ma la signora Yaman farà notare all'uomo che suo figlio non accetterà mai questa possibilità.

Intanto, Yilmaz e Zuleyha si incontreranno di nascosto per parlare del loro futuro insieme e soprattutto di quale possa essere la cosa giusta per i loro figli. A questo punto, i due amanti converranno che la scelta migliore è restare a Cukurova e non fuggire in Germania e anche loro penseranno al divorzio come soluzione, in modo tale da vivere la loro vita insieme senza però negare a Mujgan e Demir di veder crescere i propri figli.

Mujgan apre il suo cuore parlando con Fikret in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Fikret rientrerà a casa mentre Mujgan sta apparecchiando la tavola e quest'ultima gli chiederà se sia sorpreso nel vederla così tranquilla, siccome nell'ultimo periodo ha dato il peggio di sé. A questo punto, la dottoressa Hekimoglu inizierà a parlare con il nipote di Fekeli e aprirà il suo cuore raccontandogli il suo passato dall'arrivo a Cukurova.

Nello specifico, la mamma di Kerem Ali dirà a Fikret che quando arrivò in paese si innamorò subito di Yilmaz, ignara che lui avesse avuto una relazione con Zuleyha. Infine, Mujgan confiderà che l'episodio che l'ha ferita maggiormente fu non avere suo marito accanto quando partorì.