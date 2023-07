Il coreografo Luca Tommassini ha augurato una pronta guarigione a Madonna, la pop star che ha dovuto affrontare una seria infezione batterica e rimandare il tour mondiale. Sul suo profilo Instagram, Tommassini ha ricordato la grande umanità dell'artista che lo ha accolto nella sua vita e non solo sotto i riflettori e nei suoi spettacoli. Il coreografo si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa difendendo Madonna dalle critiche di alcuni haters sul suo aspetto negli ultimi anni.

Madonna sta meglio ed è in fase di ripresa

Dopo l'infezione batterica che il 24 giugno l'ha costretta al ricovero in terapia intensiva, Madonna sta meglio e si sta riprendendo.

Sono stati giorni di forte apprensione per le persone vicine alla pop star e per i milioni di fan di tutto il mondo, perché le sue condizioni erano piuttosto serie. Il suo manager Guy Oseary ha dichiarato che è uscita dal reparto ed è in fase di recupero, ma poi non ci sono stati altri aggiornamenti ufficiali. L'unico sollievo è arrivato da un commento dell'attrice Rosie O'Donnel che ha rassicurato i fan sulla forza con cui Madonna si sta riprendendo e sul fatto che la pop star adesso si trova a casa. Tanti sono stati i messaggi di solidarietà alla regina del pop e anche Luca Tommassini ha voluto condividere il suo grande affetto per Madonna attraverso i social.

Luca Tommassini e il suo grande affetto per Madonna

Sul suo profilo Instagram, Luca Tommassini ha postato una foto che lo ritrae con Madonna e le ha augurato una pronta guarigione. "Il mio pensiero è rivolto alla donna, amica, maestra ed essere umano", ha scritto, ricordando che la pop star ha dovuto affrontare momenti terribili.

Il coreografo ha tenuto a sottolineare la grande umanità che Madonna ha dimostrato nei suoi confronti, quando ha lavorato con lei. Tommassini ha ricordato il primo Natale passato con la cantante: "La tua famiglia è in Italia e noi siamo italiani, sappiamo che si sta tutti insieme, tu stai con me e Christopher", le aveva detto Madonna.

Madonna da sempre schierata dalla parte della libertà

Luca Tommassini ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa sulle tante critiche arrivate negli ultimi anni a Madonna. Spesso, la pop star è stata giudicata ridicola per il suo rifiuto di accettare di invecchiare e per la sua ostinazione nei confronti dell'aspetto fisico. "La gente dovrebbe inginocchiarsi davanti a lei", ha scritto il coreografo ricordando la grande forza che la cantante ha sempre dimostrato verso le ingiustizie. "Ricordo quando in Turchia o in Israele con i mitra dell'esercito puntati ci chiedeva di essere forti e di procedere con il nostro show in nome di tutte le persone morte perché innamorate di persone dello stesso sesso".