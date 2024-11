Margarita schiaffeggerà Martina durante una discussione nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che la ragazza non apprezzerà affatto la relazione tra sua madre e Ayala: "Stai vendendo la tua dignità in cambio di una vita comoda", dirà. Margarita non incasserà queste parole senza reagire e non esiterà a mettere le mani addosso a sua figlia, mentre Cruz si godrà la scena.

Margarita e Ayala diventeranno una coppia

Il conte Ayala e Margarita diventeranno sempre più complici e dopo essersi scambiati un bacio che spezzerà il cuore a Petra saranno pronti a fare un passo importante.

Contrariamente a quanto aveva assicurato a Petra, il conte farà sul serio con Margarita, tanto che annuncerà il suo fidanzamento ai marchesi. Questa iniziativa farà andare su tutte le furie Petra che esigerà chiarezza da Ayala anche se la verità farà molto male. Il conte Ignacio lascerà Petra che giurerà vendetta nei suoi confronti. La nuova coppia formata da Ayala e Margarita non piacerà neanche a Martina che sarà a dir poco furiosa con sua madre. La ragazza non riuscirà a pensare che suo padre possa essere sostituito in così poco tempo e sentirà il bisogno di dire la sua a Margarita. Martina raggiungerà Cruz e sua madre a colazione e affronterà subito l'argomento dicendole che si sente disgustata dal suo comportamento della sera prima.

"Ti prego di moderare i termini in pubblico", ammonirà Margarita chiedendo discrezione. A quel punto Martina non riuscirà più a trattenersi: "Parli di discrezione dopo che il conte Ayala ha proclamato il suo amore ai quattro venti?", dirà la ragazza facendo infuriare sua madre.

La discussione in presenza di Cruz

Cruz appoggerà Martina, facendo notare a Margarita che in effetti lei non è stata affatto discreta con la sua nuova storia d'amore.

"Cosa penserebbe papà del tuo comportamento libertino?" chiederà Martina a Margarita che a quel punto si alzerà in piedi con tono minaccioso nei confronti di sua figlia. "Sei solo una bugiarda", continuerà Martina, "Mi avevi detto che tra te e il conte non c'era niente". Margarita ribadirà che prima lei e il conte erano solo amici e poi sono nati dei sentimenti tra loro.

La ragazza rimprovererà sua madre per non aver rispettato suo padre, ma Margarita risponderà che il suo defunto marito avrebbe voluto per lei un uomo come il conte. "Vorrebbe sicuramente un uomo in grado di proteggermi e offrirmi una vita agiata e sicura". Martina userà le sue stesse parole per attaccare Margarita: "Stai vendendo la tua dignità in cambio di una vita comoda". La madre di Martina non incasserà anche questa offesa e darà uno schiaffo a sua figlia: "Non ti azzardare", urlerà la donna a Martina che senza dire una parola lascerà la stanza, offesa. Cruz assisterà alla scena senza dire la sua, ma sarà chiaro che sarà dalla parte di Martina.

Petra e Ayala si sono appena ritrovati

Nelle puntate in onda in Italia, il conte Ayala è da poco arrivato a La Promessa e non ha ancora approfondito la sua conoscenza con Margarita.

Per il momento, l'attenzione di Ignacio è concentrata sulla morte di Feliciano e su Petra, suo grande amore del passato che ha ritrovato e con cui condivide il suo dolore. Ayala ha chiesto a Cruz di avere Petra come assistente personale per passare più tempo con lei. Nessuno immagina il grande legame che unisce il conte alla cameriera, anche perché Ignacio è molto severo con tutto il personale.