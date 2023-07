Mare fuori arriva a Ponticelli, Napoli. La serie di successo della Rai dedicata alle storie dei ragazzi ospitati all'IPM (Istituto di Pena Minorile) verrà girata anche nella periferia orientale di Napoli e per quel giorno è stato varato dal comune un dispositivo di traffico che prevede la chiusura dell'area interessata per l'intera durata delle riprese. Il 12 luglio quindi sarà chiusa al traffico via Virginia Woolf dalle 14 alle 19.

Le location della nuova stagione

Le riprese della nuova stagione della fiction targata Rai-Picomedia sono iniziate lo scorso maggio e molto probabilmente si protrarranno per tutta l'estate.

Il set principale, nel quale vengono girate la maggior parte delle scene si trova a Napoli, nella Base Navale della Marina Militare tra il Molo San Vincenzo e il porticciolo del Molosiglio. Le riprese attualmente in corso per girare le nuove scene prevedono l'uso della corsia di via Virginia Woolf in direzione di Via De Meis ed è per questo motivo che è stato varato dal Comune di Napoli un piano stradale che prevede la chiusura del tratto di strada interessato nelle ore in cui saranno girate le scene. La chiusura è prevista dalle 14 alle 19 il 12 luglio 2023. L'ordinanza prevede, oltre al divieto di transito nella corsia interessata, anche la chiusura del tratto tra Via Argine e Via Cupa Lettieri.

La zona interessata fa parte della periferia orientale di Napoli e si trova esattamente nei pressi del viadotto della Superstrada SS162 che collega la Tangenziale di Napoli al Rione Conocal. È un tratto di strada caratterizzato da edifici fatiscenti e poca cura in cui prevale la desolazione, il degrado e l'abbandono, quindi molto probabilmente sarà utilizzata per scene ambientate in strada il cui oggetto però non è stato ancora reso noto.

Stando alle ipotesi che sono state fatte, potrebbe trattarsi delle riprese di una corsa in auto, in moto o addirittura di un inseguimento.

La terza stagione

L'ultima stagione andata in onda si è conclusa con uno sparo alla Piscina Mirabilis di Bacoli in cui c'erano Carmine, Rosa Ricci e suo padre. Tutti i fan sono in trepidante attesa per scoprire cosa sia davvero accaduto ai tre protagonisti.

Secondo quanto confermato dal regista e dalla stessa attrice, Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito [VIDEO], sarà presente anche nella nuova stagione con un ruolo ancora più centrale, probabilmente accanto al suo Carmine, interpretato da Massimiliano Caiazzo. Uscirà definitivamente di scena Carolina Crescentini, che per tre anni ha vestito i panni di Paola, la direttrice dell'Istituto di Pena Minorile di Napoli. Quasi sicuramente la quarta serie verrà trasmessa agli inizi del 2024.