Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola La promessa. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'idea di Leonor di scappare con Mauro [VIDEO], sulla cena con i De Belmonte, sul piano di Cruz per far avvicinare Jimena e Manuel, sulla dichiarazione d'amore di quest'ultimo a Jana, sulla ricerca del libro del Don Chisciotte e sui problemi finanziari della tenuta. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 17 al 21 luglio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Mauro geloso di Leonor

Le anticipazioni de La promessa ci segnalano che Mauro e Leonor rifletteranno sulla possibilità di fuggire insieme per proseguire altrove la loro relazione. Dopo di che, la giovane si ritroverà a confidarsi con Manuel chiedendosi cosa sia il vero amore. Nel frattempo, Mauro discuterà con Teresa a causa della sua nuova relazione. Più tardi, la coppia si incontrerà nuovamente e Mauro cercherà di far capire a Leonor che una fuga potrebbe essere impossibile. Romolo scoprirà la storia fra i due giovani e deciderà di rivelare tutto al marchese per poi cambiare idea. L'uomo, infatti, suggerirà ad Alonso di organizzare una cena con la famiglia De Belmonte per favorire la conoscenza fra Leonor e Juan Luis che sembra piacerle.

Mauro lo verrà a sapere e ne sarà geloso, convincendosi sempre più che il suo è un amore impossibile con Leonor. Più tardi, il giovane litigherà con Romolo che lo rimprovererà a causa della sua relazione.

Jimena cerca di sedurre Manuel

Curro informerà Leonor che in molti sospettano in casa che lei abbia una relazione con Mauro.

Per salvaguardare il suo amore, la giovane lo etichetterà come un fastidioso pedinatore. Lope deciderà di andarsene ma Simona e le altre domestiche tenteranno di convincerlo a rimanere ad aiutare la cuoca in cucina. Sapendo che Cruz non accetterebbe mai di assumerlo, Pia e Romulo convinceranno i marchesi ad assumere un aiutante non pagato in cucina senza rivelargli chi è.

Più tardi, Catalina avrà modo di vedere Lope vestito da cuoco e i domestici inizieranno a riflettere su come rivelare ai marchesi la verità. Cruz tenterà di convincere Jimena ad avvicinarsi a Manuel. La giovane seguirà i consigli ricevuti ma verrà rifiutata dal cognato. Più tardi, Manuel confiderà a Jana di essere innamorato di lei e di non riuscire a smettere di pensarla, i due giovani si baceranno ma verranno interrotti da Maria. Più tardi, Jana chiederà a Manuel di allontanarsi da lei perché il loro amore è impossibile a causa della loro condizione sociale.

Cruz ordinerà a Curro di cercare insieme a Jana la prima edizione del Don Chisciotte che era in possesso della loro famiglia. Nel corso delle ricerche, Curro confiderà alla domestica di aver avuto un'infanzia terribile, con una madre sempre in manicomio e un padre assente.

Alla fine sarà Jana a trovare il libro e a consegnarlo a Curro. Alonso vorrebbe chiedere un prestito usando il Barone come garante. Quando Cruz lo verrà a sapere affronterà il padre che minaccerà di diseredarla. Sul cammino per Leon, padre Camilo si fermerà alla tenuta per cercare riparo e sostentamento. Petra accetterà di ospitarlo per poi rimanere molto male all'idea che l'uomo possa andarsene dalla tenuta.