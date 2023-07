La nuova soap opera turca My home my destiny prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Dalle anticipazioni sui nuovi episodi si evince che si verificherà un cambio di rotta inaspettato per i novelli sposi Zeynep Göksu (Demet Özdemir) e Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol). I due coniugi, dopo essere stati sul punto di divorziare a causa di diverse incomprensioni e menzogne, cambieranno idea per ottenere la custodia legale della giovane Kibrit (Helin Kandemir): la coppia vorrà infatti evitare che la ragazza venga trasferita in un rifugio per giovani orfani.

Spoiler turchi, My home my destiny: Mehdi viene scagionato

Il matrimonio di convenienza tra Zeynep e Mehdi sarà in procinto di giungere al termine in tempi record. In particolare sarà l'uomo a chiedere il divorzio alla moglie, rea di non avergli detto che in realtà Faruk (Engin Hepileri) è il suo ex fidanzato.

Anche se l’aspirante avvocato firmerà l’istanza di divorzio, la questione rimarrà in sospeso a causa dell’arresto improvviso di Mehdi, accusato di aver fatto lavorare i minorenni Kibrit e Ali (Emir Talha) nella sua officina.

Anche per merito dell’intervento di Zeynep, ben presto l’uomo riuscirà a tornare in libertà, mentre la situazione per la giovane Kibrit sarà più che complicata: non essendo ancora maggiorenne, la ragazza verrà accolta in una casa famiglia, venendo allontanata da Mehdi, che ha sempre considerato suo padre.

Quest’ultimo sarà comunque deciso a fare il possibile per ricongiungersi con lei.

Zeynep e il marito vogliono ottenere la custodia di Kibrit, Mehdi sospetta di Ekrem

Zeynep farà rimanere senza parole Mehdi, quando gli dirà di essere disposta a non divorziare più per ottenere l’affidamento di Kibrit. Ma la dipendenza per l’alcool del signor Bayram (Kazım Sinan Demirer), padre biologico di Zeynep, non passerà inosservata all’assistente sociale, che infatti rimarrà sconvolta quando vedrà l’uomo rientrare a casa.

Intanto dopo la decisione della coppia le rispettive madri Zeliha (Nurşim Demir) e di Sakine (Zuhal Gencer) saranno molto contente, a differenza di Nermin (Senan Kara) e Ekrem (Nail Kırmızıgül): in particolare i genitori adottivi di Zeynep cercheranno di convincerla a non adottare Kibrit.

Dopo aver riunito i tasselli del puzzle, infine. Mehdi sarà convinto che a denunciarlo sia stato Ekrem: quest’ultimo quindi verrà affrontato dal genero a seguito di una scoperta scioccante.