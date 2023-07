Diversi colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma tra qualche settimana in prima visione su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Demir Yaman reagirà male quando scoprirà che Gaffur Taskin è il colpevole della morte di Hatip Tellidere.

Anticipazioni Terra amara: Gaffur confessa a Saniye che ha ucciso Hatip

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse prossimamente in televisione annunciano che Demir scoprirà il segreto di Gaffur.

Tutto inizierà quando Saniye (Selin Yeninci) pretenderà che suo marito le riveli per quale motivo è alla merce di Behice (Esra Dermancioglu).

L'uomo a questo punto non avrà altra scelta se non quella di ammettere la verità sulla morte di Hatip. Taskin senior infatti rivelerà a sua moglie di aver posto fine alla vita del presidente della camera di commercio di Cukurova nel corso di una discussione. L'uomo inoltre le confiderà di essere stato ricattato da Behice e dell'esistenza di un documento con cui Sermin potrebbe incastrarlo per il delitto. Per questo motivo, Saniye deciderà di assumere il controllo della situazione.

Demir prende a bastonate il suo sottoposto per aver ucciso Tellidere

Nelle prossime puntate di Terra amara, Saniye crederà che Behice possa denunciare suo marito alle guardie civili per la morte di Hatip Tellidere. Di conseguenza, la capomastro convincerà Gaffur a parlarne con Demir nella speranza di un perdono.

L'uomo così ascolterà il consiglio di sua moglie, tanto da recarsi alla tenuta per avere un confronto con il ricco imprenditore. Neanche a dirlo, Demir si arrabbierà moltissimo con Gaffur per aver taciuto sul delitto di Hatip in quanto minacciato da Behice. Il figlio della defunta Hunkar (Vahide Percin) andrà così in escandescenza da prendere a bastonate il suo dipendente risparmiando però la scena a Saniye.

Il ricco imprenditore decide di non sporgere denuncia contro Gaffur

Nonostante questo, Demir (Murat Ünalmış) deciderà di non sporgere denuncia nei confronti di Gaffur per il bene di Saniye e della piccola Uzum, di cui deve prendersi cura come un padre. Il ricco imprenditore inoltre comunicherà al suo sottoposto che dovrà fare l'impossibile per farsi perdonare.

Una decisione che Demir prenderà quando Sermin (Sibel Taşçıoğlu) lo informerà di non essere in possesso del documento con il quale intendeva ricattare Hatip per la morte di Cengaver. Di conseguenza, la posizione di Gaffur davanti alla legge apparirà ancora molto delicata. Pertanto, Saniye cercherà di fare di tutto pur di evitare che suo marito finisca i suoi giorni dietro alle sbarre.