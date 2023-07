La relazione sentimentale fra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è giunta al termine. La coppia nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 aveva tentato di far funzionare le cose anche all'esterno, lontano dalle telecamere. Dopo una serie di tira e molla, però, l'imprenditore veneto e la showgirl sudamericana hanno deciso di separarsi. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso riguarderebbe una lite avuta in Sardegna, durante una cena. Il primo ad esporsi sull'argomento fu lo stesso Daniele annunciando la fine della love story.

Ieri, lunedì 10 luglio 2023, anche Oriana Marzoli ha deciso di affrontare il tema sui propri social.

La venezuelana capisce che i suoi fan chiedono informazioni in modo carino, così come è consapevole del fatto che gli utenti finiscono per affezionarsi alle coppie nate nei Reality Show ma ha chiesto di non mandarle più video sull'ormai ex coppia perché avrebbe il desiderio di voltare pagina.

Oriana Marzoli: 'Purtroppo le cose non sempre come in un film'

Oriana Marzoli, parlando a cuore aperto ai propri fan, attraverso il proprio account ufficiale Instagram, ha immediatamente sottolineato che le storie che condivide non sono fatte per provocare nessuno perché non ha intenzione di effettuare questo tipo di gioco, aggiungendo: "Anche se sembro una bambina giuro che alla fine ho 31 anni". La showgirl ha espresso, successivamente, il proprio desiderio di avere una vita seria e di costruire una famiglia anche se magari può non sembrare così.

Rivolgendosi agli utenti social, la venezuelana ha affermato di essere consapevole della buona intenzione con cui mandano i video raffiguranti lei e Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli ha poi affermato che i fan sono liberi di seguirli senza doversi schierare perché non vi è una guerra in corso ma li ha invitati a non inviare più video se hanno il desiderio di aiutarla.

"Purtroppo le cose non sono sempre come in un film", ha detto Marzoli senza mai pronunciare il nome di Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli ammette che lei e Daniele hanno tentato di far funzionare il loro rapporto

Oriana Marzoli ha poi ammesso che sia lei, sia Daniele Dal Moro hanno tentato in tutti i modi di portare avanti la loro relazione sentimentale.

La showgirl sudamericana ha dichiarato che era realmente innamorata dell'imprenditore veneto: "Tutto l'amore è stato vero".

Purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto e la loro love story non ha funzionato. Invitando nuovamente gli utenti a non insistere sull'ormai ex coppia, la seconda classificata del Grande Fratello Vip 7 ha espresso il desiderio di continuare la propria vita senza ferire nessuno.