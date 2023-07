Pamela Prati è tornata al centro del gossip: la showgirl ha postato su Instagram una dedica molto romantica. Il tutto è stato accompagnato da uno scatto di spalle mentre si trova abbracciata a un uomo. Probabilmente si tratta del suo nuovo fidanzato, ma Prati ha preferito non mostrare il volto. Tra i commenti non è mancata l'ironia di alcuni utenti del web.

Lo scatto di Prati

Tramite il suo account Instagram, Pamela Prati ha postato una foto di spalle mentre cammina abbraccia a un ragazzo. Nella didascalia ha scritto: "Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”.

Sebbene non sia stata rivelata l'identità dell'uomo, si tratterebbe del nuovo fidanzato della showgirl.

Al momento, però, la diretta interessata ha preferito non rivelare l'identità. Non è dato sapere se presto deciderà di rivelare a tutti i suoi fan la nuova fiamma.

La reazione di alcuni utenti del web

Il post pubblicato da Pamela Prati non è passato inosservato.

Tra le persone che hanno espresso un commento,m c'è Manila Nazzaro che si è limitata a mettere un cuoricino rosso. Cristina Quaranta invece, ha scritto: "Da dietro non è niente male. Felice per te Pami". Nonostante le amiche si siano complimentate con la showgirl, non è mancato l'ironia di alcuni utenti: "Casualmente di spalle, questo finto e forzato mistero è imbarazzante". Un altro utente ha insinuato che Prati sia sempre alla ricerca di uno scoop per avere visibilità.

Un altro utente ha sostenuto che Pamela non cambierà mai: da anni inventerebbe di avere dei fidanzati, ma solamente per effettuare delle copertine sui maggiori giornali di Gossip. Al contrario, un fan si è augurato che stavolta sia "la volta buona". Un altro invece con sarcasmo ha affermato: "Questa volta è vero, in carne e ossa?".

A quest'ultimo commento la showgirl di origini sarde ha replicato con ironia: "Se si mette gli occhiali vede meglio".

Pamela Prati dal flirt con Bellavia, alle nozze fake con Caltagirone

In passato, Pamela Prati è finita al centro di una bufera mediatica per le nozze fake con Mark Caltagirone: in vari salotti televisivi disse che era vicina a pronunciare il "sì", ma il futuro sposo non è mai esistito.

A settembre, Alfonso Signorini ha dato la possibilità alla showgirl di tornare sul piccolo schermo grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 7. All'interno della casa di Cinecittà Pamela si era avvicinata a Marco Bellavia. Lontano dai riflettori i due sono stati avvistati qualche volta a cena insieme, ma la conoscenza si è interrotta quando Marco è stato sorpreso a cena con un'altra donna. Da quel momento Prati ha deciso di mettere un punto alla conoscenza con l'ex coinquilino.