Maria De Filippi torna già a lavoro per la prossima stagione televisiva Mediaset. La conduttrice, regina indiscussa degli ascolti di Canale 5, in questi giorni ha ripreso in mano le redini delle sue attività e seppur in piena estate, si sta dedicando alle riprese dei nuovi show che la vedranno protagonista sul piccolo schermo.

A confermare il ritorno in scena della conduttrice è stata anche la sua storica amica di vecchia data, Sabrina Ferilli, presente al suo fianco nello show del sabato sera autunnale di Canale 5.

La nuova stagione tv Mediaset di Maria De Filippi tra daytime e prime time

Nel dettaglio, Maria De Filippi continuerà ad essere uno dei volti di spicco della prossima stagione televisiva Mediaset 2023/2024.

La conduttrice tornerà al timone di tutte le sue fortunatissime trasmissioni che popolano la fascia del daytime e quelle del prime time.

Uomini e donne tornerà nella fascia del pomeriggio feriale, mentre il pomeridiano di Amici 23 sarà trasmesso di domenica.

In prime time, invece, si partirà con la nuova edizione di Tu si que vales, lo show del sabato sera autunnale Mediaset, leader indiscusso degli ascolti.

Tu si que vales 2023: al via le registrazioni della nuova stagione

E, proprio in questi giorni, Maria De Filippi è tornata a lavoro per le prime registrazioni di Tu si que vales 2023, la cui messa in onda è prevista da metà settembre.

Lo show quest'anno subirà delle sostanziali modifiche, dato che alla conduzione non ci sarà più Belen Rodriguez. La showgirl argentina, per il momento, risulta fuori dal parterre di conduttori delle reti Mediaset e non tornerà neppure alla guida de Le Iene.

In giuria, invece, spicca l'assenza di Teo Mammucari: al suo posto arriverà la new entry Luciana Littizzetto mentre a capo della giuria popolare è confermata la presenza di Sabrina Ferilli, che in queste ore ha confermato la sua presenza alle registrazioni dello show.

Tuttavia, quello con Tu si que vales, non sarà l'unico appuntamento al quale si dedicherà Maria De Filippi nel corso di questa stagione estiva.

Non solo Tu si que vales: Maria De Filippi pronta già per le prime registrazioni di C'è posta per te 2024

In questo mese di luglio, infatti, sono previste anche le registrazioni delle prime storie di C'è posta per te, il fortunatissimo people show dei sentimenti che tornerà in onda da gennaio 2024 in poi nel prime time di Canale 5.

Anche questa volta, accanto alle storie delle persone comuni che chiederanno aiuto alla trasmissione per risanare rapporti familiari, ci sarà spazio per delle storie con personaggi famosi che si metteranno in gioco per fare dei regali speciali ai loro beniamini.