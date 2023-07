Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 30 luglio con un doppio appuntamento, Zuleyha porterà Adnan urgentemente in ospedale. Intanto, Azize verrà derubata da due malintenzionate che la inganneranno. Successivamente, Mujgan offrirà la sua professionalità per salvare Adnan, ma la reazione di Altun lascerà tutti i presenti senza parole. Nel frattempo, Demir e Yilmaz continueranno a discutere anche in ospedale e Zuleyha avrà un atteggiamento furioso nei loro confronti. Infine, gli abitanti di Cukurova inizieranno a pensare che Akkaya sia il padre biologico del primogenito Yaman.

Zuleyha porta suo figlio in ospedale dopo un'incidente

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Zuleyha sentirà uno sparo provenire dalla sua camera: Adnan ha usato un'arma da fuoco ferendosi gravemente. Non appena Altun salirà nella sua stanza, vedrà il corpo del figlioletto sul pavimento e, tra la disperazione, lo prenderà in braccio per portarlo d'urgenza in ospedale. Nel frattempo, la nonnina Azize uscirà dalla tenuta credendo di recarsi alla gendarmeria per raccontare quanto è accaduto, ma durante il tragitto verrà ingannata e derubata da due donne che, inoltre, l'abbandoneranno in mezzo ad un bosco.

Mujgan si propone per operare Adnan personalmente

Arrivati in ospedale, Zuleyha consegnerà suo figlio nelle mani dei dottori e qui incontrerà Mujgan che, commossa, si proporrà per operare personalmente il piccolo Adnan la cui vita è appesa ad un filo.

Tuttavia, Altun, terrorizzata dalla sua acerrima nemica in amore, si opporrà e farà allontanare la dottoressa Hekimoglu dalla sala operatoria. A questo punto, la moglie di Yilmaz andrà via piangendo per i sensi di colpa. Successivamente, Hunkar e Demir avranno un confronto e riusciranno a deporre l'ascia di guerra per riappacificarsi.

Yilmaz e Demir litigano per la paternità di Adnan in Terra amara

Nella parte finale della puntata di Terra smara, Adnan sarà fuori pericolo, ma anche di fronte alla tragedia scampata Yilmaz e Demir non perderanno occasione per discutere sulla paternità del bambino. A questo punto, Zuleyha, furiosa, caccerà sia suo marito che il suo ex fidanzato dalla stanza di suo figlio dicendo loro di non volere nessuno dei due come padre di Adnan fintanto che non capiranno quale sia davvero il suo bene.

Infine, la presenza di Akkaya in ospedale aumenterà la curiosità degli abitanti di Cukurova che non perderanno tempo a fare i primi pettegolezzi. Infatti, inizieranno a credere che sia proprio Yilmaz il padre biologico del primogenito di Zuleyha e la voce si spargerà rapidamente per tutto il paese, tanto da infastidire Mujgan.