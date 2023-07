Tanya La Gatta. modella showgirl e conduttrice televisiva napoletana, seguita da migliaia di fan tra i diversi social: appassionata di sport, è stata la conduttrice della trasmissione televisiva sportiva “Energia Azzurra” su Canale 8 dedicata al Napoli. La redazione di Blasting News l’ha contattata per un’intervista.

La Gatta su Energia Azzurra: ‘Sono capitata nell’annata giusta perché è stato il primo scudetto della mia vita’

Tanya, grazie per questa intervista. Le chiedo di descriversi utilizzando tre pregi e altrettanti difetti.

“Sono una persona solare, altruista e simpatica.

L’altruismo è uno degli aggettivi che mi si addice in particolare. Tre difetti sono pochi (sorride). Quello più grande è di non avere molta fiducia nelle persone e mi caratterizza negativamente. Nella vita bisogna affidarsi a tante persone, alle conoscenze ma un po' per le esperienze e un po’ per le delusioni, la fiducia è andata a mancare. Sono molto diffidente e questo spesso mi tormenta. Anche nella vita sentimentale succede ma le persone giuste accettano questa cosa e mi fanno stare bene. Non saprei dire se è un pregio o un difetto perché questa cosa mi ha fatto capire chi ci tiene davvero a me. Il mio ragazzo è stato molto bravo e paziente”.

Protagonista di Energia Azzurra dedicata al Napoli.

Le domando un suo parere sullo scudetto dei partenopei e come vede la prossima stagione.

“Io speravo di avere qualche notizia su quella che sarà poi la prossima squadra del Napoli. Ad oggi ci sono soltanto delle ipotesi su chi bisogna comprare o vendere. A me non dispiacerebbe se la squadra restasse quella dell’anno scorso, visto che ha vinto.

Sappiamo che non sarà così. È stato un anno bellissimo perché non mi aspettavo di arrivare alla conduzione di questo programma in quanto mi sono concentrata spesso su altro. Mi sono sempre dedicata a fare foto e spot pubblicitari. Ho comunque studiato fonia, dizione perché soltanto con la bellezza non si fa niente. Bisogna avere le capacità per mettersi in gioco e avere la propensione a provarci.

Ci sono tante cose che devono essere valutate e ho deciso di mettermi in gioco quando mi è stata proposta la conduzione. Ero un po’ timorosa all’inizio anche perché il mondo del calcio lo seguivo ma da tifosa. Essere alla conduzione significa che ti devi documentare e capire le persone con cui vai a confrontarti che sono competenti. All’inizio non mi sentivo all’altezza ma poi ci ho pensato e ho deciso di provarci. È andata benissimo. Anche loro, a partire dalla regia ma anche tutti i ragazzi, sono stati bravi perché mi hanno accolto come se fossi la figlioccia e mi hanno fatto sentire come se fossi a casa. Sono capitata nell’annata giusta perché è stato il primo scudetto della mia vita. L’ho vissuto sia negli studi e poi per le strade fra la gente, con gli amici.

Io non so se il Napoli abbia le stesse potenzialità di vincere con il nuovo allenatore e lo spero. Mi hanno riconfermata alla conduzione di ‘Energia Azzurra’ e stiamo lavorando già con la regia”.

Tanya La Gatta come si è approcciata al mondo dello spettacolo e cosa significa per lei essere modella?

“Io, in questo mondo ci sono entrata per gioco. Avevo tutta un’altra prospettiva per il mio futuro che è quella che ho comunque mandato avanti. Volevo frequentare l’università e mi sono laureata vivendo due vite differenti. Posso dire di aver raggiunto un traguardo privato. Ho frequentato il liceo scientifico e mi chiesero di partecipare ad un concorso di bellezza per gioco. Ci iscrivemmo tutte insieme e vinsi a Miss Mondo.

Ho avuto contatti con le agenzie e iniziai a fare sfilate sino a pubblicare foto sui social ed avere un numero molto elevato di persone che mi seguono. Non avevo mai pensato di percorrere questa strada. È stata una cosa capitata in amicizia. Mi ci sono ritrovata, ci sono rimasta e mi sono detta che questo era il destino. Mi piace e, quindi, lo faccio ma non è questa la mia vita ma solo una parentesi. Continuerò, dopo la laurea triennale con la specialistica”.

Tanya: ‘Adesso se mi dovessero dire di fare un reality lo farei ma nel futuro’

Tantissime le foto dove si può apprezzare un fisico scultoreo. C’è un messaggio in particolare che vuole trasmettere e come si gestiscono gli hater?

“I social, in particolar modo, è come se fossero un album fotografico dove noi decidiamo cosa inserire.

Tutto ciò che inseriamo non è detto che sia reale, come una foto fatta ieri e pubblicata oggi, ma anche relativamente ai momenti. I social devono essere sempre molto curati ed essere attivi a livello quotidiano. La mia premura è fare sapere alla gente come sto con una storia o con una foto quando mi sveglio. Il pensiero si sofferma quando mi capita di leggere commenti di persone con cattive intenzioni. Fin quando ci sono commenti negativi ma costruttivi ci sta ma quando ci sono persone che iniziano ad offendere e sparare a 0 su cose che non hanno un filo logico è invidia e cattiveria basata sul niente. Ho iniziato ad approcciarmi con gli hater è stato quando ho fatto il primo Festival di Venezia e cominciarono tantissime critiche.

Fu la prima volta per me che avevo 18 anni e mi fermai a leggere queste cose rimanendoci molto male. L’istinto mi diceva di bloccare queste persone. Poi ho preso consapevolezza e mi sono detta di non bloccarli. Ho lasciato perdere ma non ho mai risposto a nessuno. Le offese lasciano il tempo che trovano ma è giusto avere un certo equilibrio. Bisogna essere superiori anche perché la maggior parte di quei profili erano falsi. Quello che mi fa piacere è che i social stanno migliorando. Instagram ti dà la possibilità di silenziare gli account che sono fastidiosi. La parte più brutta è quando mi sono fidanzata e quando ho girato un film per RaiUno. Non so per quale motivo, forse l’invidia ma non comprendo fin dove ti può spingere”.

Tanya parteciperebbe ad un reality show? Se sì quale?

“Me ne hanno proposti. Mi hanno contattato per due reality. Non mi si addiceva quando mi contattarono per l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione. Abbiamo parlato e volevano facessi la pupa. Risposi che non mi sentivo per quel ruolo perché sono una ragazza che frequenta l’università e non era un modo bello per farmi conoscere al di fuori dei miei social. Adesso se mi dovessero dire di fare un reality lo farei ma nel futuro. Ora ho altre priorità da portare a termine anche nel mio percorso di studi”.

Tanya: ‘Mi piacerebbe tantissimo fare una serie televisiva’

Prossimamente la vedremo sul piccolo schermo per Ciao Darwin. Come vive questa esperienza?

È stato bello perché io partecipai ad Avanti un altro! creandosi dei rapporti di simpatia e mi contattarono per partecipare a Ciao Darwin. Ho accettato e mi sono catapultato in questa esperienza, molto carina. Pensavo fosse più impegnativo. È un programma leggero e divertente. Non vedo l’ora di vederlo perché ci sarà da divertirsi”.

Quali sono le ambizioni e i progetti futuri di Tanya La Gatta?

“Mi piacerebbe tantissimo fare una serie televisiva. Mi sto concentrando sulla conduzione e ho preso questo treno ma magari, un giorno, una serie sarebbe stupendo. C’è anche un altro programma televisivo che mi piacerebbe fare che è Ballando con le Stelle, amando la danza e la musica. È uno dei programmi che ho sempre guardato con ammirazione. A settembre sarò di nuovo al Festival di Venezia. In anteprima dico che a giugno del 2024 ci sarà il mio matrimonio”.