Mancano pochi giorni alla messa in onda della quarta puntata di Temptation Island, quella in cui è previsto il ritorno di Giuseppe e Gabriela dopo l'addio al falò di confronto. Il conduttore ha anticipato che questa coppia regalerà ancora colpi di scena, e uno potrebbe coinvolgere anche la single Roberta. In un video che ha postato su Tik Tok il 14 luglio, la giovane ha insinuato il dubbio che tra lei e il napoletano potrebbero esserci state delle effusioni che il pubblico non ha ancora visto.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Continua a trapelare segnalazioni e retroscena su Temptation Island e sulle regole che il cast è chiamato a rispettare dopo la fine delle riprese.

Il padre di Manuel Marascio, ad esempio, ha spiegato che tutti i fidanzati (sia quelli che rimangono insieme che quelli che si lasciano) non possono incontrarsi finché non viene trasmessa in tv l'ultima puntata: un altro divieto che i protagonisti hanno, è quello di fare spoiler su ciò che è accaduto in Sardegna durante le registrazioni.

Una single, però, qualche ora fa potrebbe aver violato il regolamento con un video che ha caricato sul suo profilo Tik Tok.

Come riportano molti siti di gossip il 14 luglio, nel filmato in questione la tentatrice Roberta fa un'espressione "ambigua" mentre in sottofondo si sente la voce di Giuseppe dire che non l'avrebbe mai baciata all'interno del villaggio.

Il parere di chi guarda Temptation Island

Nell'audio che la ragazza ha usato come sottofondo del suo ultimo video Tik Tok, si sente Giuseppe dire: "Io non ti ho mai tradita. Cosa provo? Ti amo ancora e tu lo sai".

"Filippo io non l'avrei mai baciata la tentatrice", queste dichiarazioni sono ovviamente estrapolate dalla terza puntata di Temptation Island, più precisamente dal falò di confronto che ha portato la giovane coppia napoletana a dirsi addio dopo 7 anni insieme.

Nel momento in cui Ferrara sostiene che tra loro non c'è mai stato nulla, la single Roberta fa un'espressione facciale di disappunto, come se l'avesse voluto smentire con un solo gesto.

In rete, dunque, sta circolando la voce su un possibile avvicinamento fisico tra i due protagonisti del reality-show, uno scambio di effusioni che i telespettatori non hanno ancora visto su Canale 5.

Colpo di scena in arrivo a Temptation Island

Se Gabriela ha ammesso subito di aver baciato Fouad nella foga del momento, Giuseppe ha sempre negato di provare attrazione per Roberta, anzi ha chiarito che non si sarebbe mai avvicinato a lei fisicamente nel rispetto della fidanzata.

In pochi hanno creduto a queste parole, anche perché il napoletano è stato protagonista di tanti video in cui sembrava quasi corteggiare la single con la quale ha interagito di più durante il suo viaggio nei sentimenti.

La diretta interessata, inoltre, su Tik Tok ha insinuato il dubbio che potrebbe essere accaduto qualcosa tra lei e Ferrara, magari un avvicinamento che le telecamere e i microfoni non hanno registrato.

Lunedì 17 luglio, però, la coppia formata da Gabriela e Giuseppe sarà ancora al centro dell'attenzione.

Come ha anticipato Filippo Bisciglia qualche giorno fa, i ragazzi saranno protagonisti della quarta puntata con un colpo di scena che i fan proprio non si aspettano.

I due si sono lasciati dopo un falò di confronto acceso e senza esclusione di colpi, ma poco dopo hanno pianto immaginando di non dover più condividere il tempo e le giornate insieme.

Il pubblico di Temptation Island, dunque, sospetta che tra Chieffo e Ferrara potrebbe essere un ritorno di fiamma a pochi giorni dall'addio, un ripensamento che sarà raccontato nel corso del prossimo appuntamento.