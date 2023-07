Terra Amara continua a raccontare le vicende di Cukurova con nuovi appuntamenti su Canale 5. Le anticipazioni di lunedì 10 luglio spiegano che in primo piano ci sarà ancora il rapporto tra Hunkar e Demir. Dopo essere stato cacciato dalla villa, il signor Yaman troverà conforto in Sevda e insieme a lei andrà al matrimonio di Sabahattin. Qui, l'uomo presenterà a tutti l'ex amante di suo padre, ferendo ancora una volta Hunkar che disconoscerà suo figlio.

Anticipazioni Terra amara: Demir e Sevda alle nozze di Sabahattin

Le anticipazioni di Terra amara di lunedì 10 luglio raccontano che Demir non riuscirà ad accettare il rifiuto di Hunkar.

La donna, infatti, lo caccerà da villa Yaman imbracciando un fucile e questa umiliazione porterà Demir ancora una volta da Sevda. L'ex amante di suo padre, sarà sempre più presente nella vita di Demir, tanto che l'uomo deciderà di farsi accompagnare da lei al matrimonio di Sabahattin e Julide.

Tutti gli invitati saranno sorpresi dall'arrivo di Sevda accanto a Yaman, ma Demir non si farà problemi. Dopo essersi congratulato con gli sposi, il figlio di Hunkar presenterà a tutti Sevda: "So che vi starete chiedendo chi sia questa bellissima donna che mi accompagna", dirà. Sermin, presente alla cerimonia, non perderà tempo per avvisare Hunkar.

Anticipazioni puntata di lunedì 10 luglio: Hunkar ferita dalle parole di suo figlio

La puntata di Terra amara di lunedì 10 luglio vedrà al centro dei riflettori un duro confronto tra Demir e sua madre. Hunkar verrà a sapere da Sermin che suo figlio è alle nozze di Sabahattin con Sevda e si precipiterà alla cerimonia. Qui, la signora Yaman ascolterà suo figlio parlare dell'ex amante di suo marito e avrà il cuore spezzato.

"Mio padre la amava, il matrimonio dei miei genitori è finito ma non è mai stato ufficializzato. Per questo il cognome di Sevda non è Yaman".

Queste parole feriranno profondamente Hunkar che ascolterà suo figlio elogiare la sua nemica: "Devo prendermi cura di lei, è la mia seconda madre".

Demir sarà rifiutato in pubblico da sua madre

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di lunedì 10 luglio Hunkar non potrà sopportare l'umiliazione davanti alle persone più importanti di Cukurova.

La signora Yaman prenderà la parola dopo suo figlio, rincarando la dose: "Tutta Cukurova dovrebbe sapere che Sevda non è la seconda madre di Demir Yaman, è l'unica", rinnegando così suo figlio. "Da questo momento non sono più sua madre", dirà Hunkar scusandosi con gli sposi. Una volta a casa, Demir sarà incoraggiato da Sevda che lo inviterà a riconciliarsi con sua madre. Hunkar, invece, non avrà nessuna intenzione di rivedere suo figlio.