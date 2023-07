Nella soap opera turca di Canale 5 Terra Amara nelle puntate del 17 e 18 luglio, Demir metterà Yilmaz con le spalle al muro. Tutto avrà inizio quando l'erede della famiglia Yaman verrà a sapere una cosa dalla cugina. Un dettaglio che spingerà Demir a precipitarsi dapprima dalla polizia e poi a casa di Yilmaz, pronto a tutto pur di impedirgli di mettere mano sulle quote aziendali di Hunkar.

Nel frattempo andranno avanti i piani di fuga di Yilmaz e Zuleyha. I due intendono coronare il loro sogno d'amore il più lontano possibile da Cukurova, ricominciando un'altra vita in Germania.

Ma né Altun né Akkaya intendono separarsi dai figli, per cui saranno coinvolti nel progetto.

Anticipazioni Terra amara, puntata 17 luglio: Demir si reca dalla polizia

Nell'appuntamento di lunedì 17 luglio, Zuleyha, pur avendo appreso che Behice l'ha diffamata per le vie di Cukurova, preferirà non controbattere. Durante un confronto con Mujgan, le due donne verranno ascoltate inconsapevolmente da Sermin. Quest'ultima non perderà tempo ad informare Demir di quello che ha appreso ma, non fidandosi della cugina, l'erede degli Yaman chiederà al commissario di polizia di scoprire a chi appartiene l'arma da fuoco rinvenuta fra le mani della moglie. Una volta scoperto che la pistola appartiene a Fekeli, Demir si fionderà a casa dell'uomo per un faccia a faccia.

Spoiler Terra amara, puntata 18 luglio: Demir pronto a tacere su Mujgan in cambio di qualcosa

All'interno della puntata di Terra amara del 18 luglio, si porterà avanti la discussione fra Demir e Fekeli e una grossa verità verrà a galla. Nel dettaglio, verrà scoperto che è stata Mujgan a sparare a Zuleyha Altun, per cui quest'ultima non ha tentato di togliersi la vita da sola.

A dir poco furibondo, Demir minaccerà Yilmaz di denunciare sua moglie al procuratore a meno che non faccia qualcosa per lui. Stando alle anticipazioni di questa soap opera turca, Yaman pretenderà che Akkaya rinunci alle quote della holding di sua madre Hunkar in cambio del suo silenzio.

Yilmaz firma una dichiarazione e si procura 5 passaporti finti

Yilmaz Akkaya accetterà di scendere a compromessi con Demir e metterà nero su bianco una dichiarazione in cui ammette che Mujgan ha tentato di uccidere Zuleyha. Qualora dovesse trasgredire, Demir sarà autorizzato a presentare questo documento alla polizia.

Poco prima, però, Yilmaz si è messo in contatto con un suo amico per procurarsi dei documenti falsi. Nello specifico si tratta di cinque passaporti che dovrebbero permettere a lui, Zuleyha e i tre bambini di fuggire insieme verso la lontana Germania. A quanto pare, oltre ai piccoli Leyla e Adnan, Yilmaz avrà intenzione di strappare Kerem Ali dalle braccia della madre Mujgan.