Terra Amara prosegue con nuove puntate su Canale 5 e secondo le anticipazioni di giovedì 20 luglio le trame si concentreranno su Zuleyha e Hunkar. La madre di Demir vedrà sua nuora con Yilmaz e capirà che vogliono fuggire. Al contrario di quanto avrebbe fatto in passato, tuttavia, Hunkar appoggerà il piano di fuga. Commossa dal cambiamento di sua suocera, Zuleyha chiamerà Hunkar mamma.

Anticipazioni Terra amara: Zuelyha sorpresa da Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara di giovedì 20 luglio raccontano che Zuleyha andrà a trovare Yilmaz di nascosto e quando tornerà a casa sarà sorpresa da Hunkar.

La madre di Demir vedrà sua nuora preparare la valigia, pronta a fuggire con Yilmaz, ma la sua reazione sarà inaspettata. Hunkar dirà a sua nuora di sapere già tutto e di non avere intenzione di fermarla. La donna, inoltre, le regalerà dei gioielli: "Perché dove vai non sai cosa succederà, se hai bisogno di soldi puoi venderli", dirà. Zuleyha sarà stupita dalle parole di Hunkar che le dirà di volere soltanto la sua felicità. Tra le due donne ci sarà un momento di forte vicinanza, in cui Hunkar si sfogherà e racconterà la sua difficile vita, vissuta unicamente in funzione di Demir. La donna non nasconderà la forte delusione vissuta a causa di Sevda, ma ammetterà che oltre alla vendetta contro suo figlio, dietro il suo gesto c'è anche la voglia di rimediare ai suoi errori.

Anticipazioni puntata di giovedì 20 luglio: Yilmaz diffidente con Hunkar

La puntata di Terra amara in onda giovedì 20 luglio vedrà al centro delle scene Yilmaz e Zuleyha in procinto di partire. I due, questa volta, avranno dalla loro parte il prezioso sostegno di Hunkar, anche se Akkaya non si fiderà di lei. Zuleyha rassicurerà il suo amato sul fatto che la suocera è cambiata, ma lui temerà un tradimento da un momento all'altro.

Mentre i due discuteranno di questo, Hunkar busserà alla porta della villa con i suoi nipotini. La donna saluterà Zuleyha e Yilmaz, ammettendo che i bambini le mancheranno molto e che per lei sarà difficile separarsene. Zuleyha rassicurerà Hunkar: "Cercherò di mandarti una foto al mese, non lascerò che si dimentichino di te, mamma".

Hunkar commossa dall'affetto di Zuleyha saluterà i suoi nipoti

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di giovedì, Zuleyha e Yilmaz saranno a un passo dal lasciare per sempre Cukurova. Grazie a Hunkar avranno dei gioielli da vendere in caso di bisogno e Zuleyha chiamerà sua suocera per la prima volta "mamma". Hunkar sarà commossa dallo slancio di sua nuora e non potrà fare a meno di trattenere le lacrime quando le farà una carezza. Nonostante tutto, Yilmaz continuerà ad essere diffidente nei confronti di Hunkar.