Cambio programmazione per Terra Amara a partire dal prossimo settembre 2023. Le novità riguarderanno la messa in onda della seguitissima soap opera del pomeriggio che, tutti i giorni, riesce ad appassionare una platea sempre più elevata di spettatori.

E, a tal proposito, Mediaset ha scelto di fare un regalo speciale ai fan della serie turca, programmando le nuove puntate della terza stagione anche nella fascia di prima serata su Canale 5.

Mediaset stravolge la programmazione di Terra amara: ecco cosa accade a settembre

Nel dettaglio, il nuovo cambio programmazione per Terra amara prenderà il via a partire dal prossimo settembre, quando ci sarà spazio per la messa in onda delle puntate anche in prime time.

Il nuovo palinsesto della soap turca partirà il prossimo 10 settembre, giorno in cui andrà in onda la prima puntata speciale nella fascia serale.

Tuttavia, oltre alla programmazione di prime time, la soap turca manterrà anche la sua regolare messa in onda nella fascia del daytime pomeridiano.

Le nuove puntate di Terra amara anche in prima serata su Canale 5

Dal lunedì al venerdì la messa in onda risulta confermata dalle 14:10 alle 14:45 (prima di Uomini e donne) mentre al sabato pomeriggio sarà trasmessa la puntata speciale che farà da traino a Verissimo e prenderà il via intorno alle 15:00.

In questo modo, quindi, la soap opera manterrà ancora la messa in onda dal lunedì alla domenica: sarà trasmessa 7 giorni su 7 e supererà così anche la programmazione di Beautiful (che in autunno non andrà in onda di domenica pomeriggio per lasciare spazio al pomeridiano di Amici 23).

Al momento la messa in onda di Terra amara in prime time è prevista per tutto il mese di settembre: in base al verdetto auditel del pubblico, però, non si esclude che l'esperimento possa proseguire anche nei mesi successivi sempre di domenica sera.

La morte di Yilmaz: anticipazioni Terra amara terza stagione

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni su quello che succederà in queste nuove puntate di Terra amara, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, costretta a dover affrontare uno dei momenti più bui della sua vita.

La donna, infatti, dopo aver coronato il suo sogno d'amore con Yilmaz, si ritroverà a vivere un incubo che le cambierà per sempre il corso della vita.

Infatti, Yilmaz si ritroverà coinvolto in un incidente stradale: l'impatto sarà fatale e per lui non ci sarà niente da fare, neppure dopo il delicato intervento al quale verrà sottoposto in ospedale.

Una morte che squarcerà il cuore di Zuleyha e quello di tutti gli abitanti di Cukurova, profondamente addolorati da questo lutto che sarà al centro delle puntate della terza stagione.