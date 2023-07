Terra Amara continua con nuove puntate e le anticipazioni annunciano che l'arrivo di Fikret darà vita a nuove dinamiche nelle trame. Il presunto nipote di Fekeli sarà sempre più vicino a Mujgan, confortandola quando Yilmaz sarà in gravi condizioni. Dopo la morte di Akkaya, per Fikret sarà sempre più difficile nascondere i suoi sentimenti per la dottoressa e si lascerà andare con lei ad un bacio appassionato.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz avrà un grave incidente in auto

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Yilmaz e Zuleyha saranno a un passo dal coronare il loro sogno d'amore.

Mujgan e Demir, anche se a malincuore accetteranno di divorziare dai rispettivi coniugi lasciandoli liberi. Presto, tuttavia, il destino spezzerà per sempre la vita di Yilmaz e molte cose cambieranno a Cukurova. Yilmaz avrà un grave incidente con l'auto e lotterà tra la vita e la morte. Sarà in questo momento di disperazione che Fikret farà sentire a Mujgan tutto il suo affetto e il suo sostegno. "Hai un figlio meraviglioso, sei ancora molto giovane e presto qualcuno si innamorerà di te", dirà alla dottoressa che sarà colpita dalle parole di Fikret. Dopo la morte di Yilmaz, l'uomo aiuterà Mujgan anche nel suo rapporto con Fekeli e diventerà una presenza sempre più importante nella sua vita.

Anticipazioni prossime puntate: Fikret diventerà un punto di riferimento per Mujgan

Le prossime puntate di Terra amara vedranno un importante avvicinamento tra Fikret e Mujgan. L'attrazione tra il presunto nipote di Fekeli e la dottoressa sarà evidente sin dal suo arrivo a Cukurova, ma nessuno dei due si farà avanti per molto tempo.

Dopo la morte di Yilmaz, però, Fikret noterà Mujgan piangere per suo marito e non potrà fare a meno di confortarla ancora una volta. La donna confiderà a lui i suoi pensieri sul matrimonio infelice vissuto con Yilmaz, arrivando a sospettare che anche l'amore di Akkaya per Kerem Ali non fosse così forte. Fiikret rassicurerà la dottoressa, chiedendole di smettere di piangere e in questo momento si avvicinerà moltissimo a lei.

Fikret ammetterà di provare qualcosa di importante per Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che in un momento di sconforto, Mujgan si lascerà andare con Fikret e tra loro scatterà un bacio. Dopo questo momento, il legame speciale tra i due diventerà una certezza. Fikret, infatti, non riuscirà più ad ignorare quello che prova e si confiderà con suo cugino, rivelandogli di provare qualcosa di forte per Mujgan. "Non c'è niente di male, Yilmaz non c'è più e poi era innamorato di Zuleyha", lo rassicurerà Bahtiyar. Fikert avrà ancora difficoltà ad ammettere i suoi sentimenti, ma suo cugino lo aiuterà: "Ti sei innamorato di Mujgan".