Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, incentrata sugli amori, le vicissitudini e i dolori di un gruppo di condomini residenti in un palazzo di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono agli episodi che andranno in onda dal 24 al 28 luglio 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'aiuto di Silvana a Marina, sui sospetti di quest'ultima nei confronti di Lara, sulla volontà di Manuela di riavvicinarsi a Niko Poggi, sui problemi sentimentali di Cerruti, sul ritorno di Salvatore, sul tradimento di Samuel ai danni di Speranza, sull'interesse di Ada per Nunzio e sulle lamentele di Alberto per le mancanze delle gemelle Cirillo.

Ida non si fida di Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Silvana aiuterà Marina a trovare le prove per smascherare il prima possibile Lara. La signora Giordano sarà sempre più decisa a trovare la conferma che Tommaso non è veramente il figlio di Roberto. Per raggiungere il suo intento, Marina tenterà di impossessarsi di un oggetto del bambino per poter ottenere il suo DNA. Ida la riconoscerà e lo riferirà a Lara che diventerà più guardinga. Nel tentativo di trascorrere del tempo con Niko, Manuela mediterà di partire per la Sicilia insieme alla famiglia Poggi. Serena lo verrà a sapere e tenterà di dissuadere la sorella, ma quest'ultima non sentirà ragioni. Mariella cercherà di risollevare il morale di Cerruti, facendogli capire che lui avrebbe bisogno di una relazione più sana di quella che gli offre Castrese.

Più tardi, quest'ultimo avrà modo di incontrare nuovamente Salvatore, ritornato da poco a Napoli dopo la vacanza a Ischia.

Renato è ostile a Luca

Ida inizierà ad essere più invadente nei confronti di Lara e quest'ultima sarà costretta ad assecondare le sue richieste per salvaguardare il suo segreto. Raffaele e Renato si riconcilieranno, mentre Giulia e Luca si renderanno conto dell'ostilità di quest'ultimo nei loro confronti.

Antonio trascorrerà una giornata a casa del nonno e chiamerà Manuel per giocare con lui. Quest'ultimo si recherà dall'amico portando con sè la pistola che ha rubato dal borsone dello zio Eduardo. Uno screzio fra i due ragazzini rischierà di rovinare la loro amicizia. Samuel inizierà ad evitare Micaela dopo aver tradito la sua fidanzata con lei.

La giovane, però, non si arrenderà e continuerà a presentarsi in maniera provocante a casa sua. Ada confiderà a Rossella del suo interesse per Nunzio. Alberto Palladini rimprovererà Serena Cirillo, colpevole di non pagare l'affitto insieme alla sorella.