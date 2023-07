Terra Amara continua con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni annunciano grandi cambiamenti a Cukurova. Hunkar perderà la vita per mano di Behice, lasciando nella disperazione Demir e Fekeli. La principale sospettata dell'omicidio sarà Sevda, che verrà arrestata e Demir non si darà pace sentendosi in colpa nei confronti di sua madre.

Anticipazioni Terra amara: Hunkar viene trovata senza vita da Demir

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto Demir si troverà a vivere un incubo. Nelle puntate attualmente in onda su Canale 5 tra Demir e sua madre è iniziata una guerra a causa della presenza di Sevda nella sua vita.

Smetteranno di parlarsi, perché la donna si sentirà profondamente tradita da suo figlio. Presto, però, Hunkar perderà la vita e questo causerà un forte senso di colpa in Demir. Tutto avrà inizio quando la matriarca riuscirà ad avere le prove che Behice è un'assassina e la ricatterà. Hunkar darà appuntamento alla a Behice e la costringerà a lasciare Cukurova minacciando di denunciarla. Behice non avrà nessuna intenzione di sottostare al suo ricatto e le toglierà la vita pugnalandola.

Anticipazioni prossime puntate: Sevda sospettata dell'omicidio di Hunkar

Nelle prossime puntate di Terra amara, Demir e i suoi collaboratori saranno preoccupati per l'assenza prolungata di Hunkar e andranno a cercarla.

La scoperta del corpo senza vita farà cadere Demir nella disperazione più totale. La morte di Hunkar segnerà tutti gli abitanti di Cukurova e le indagini per arrivare al responsabile partiranno subito. Nessuno, tuttavia, penserà che a toglierle la vita sia stata Behice. La maggiore sospettata dell'omicidio sarà Sevda, l'ex amante di Adnan Yaman e da sempre sua rivale.

Demir non riuscirà a credere nella colpevolezza della donna, che verrà a ogni modo arrestata.

Demir sfoga il suo dolore con Zuleyha e si sente responsabile di quanto è accaduto

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir sarà distrutto per la perdita della madre. Accanto a lui ci sarà Zuleyha, che non lo lascerà solo e proverà a sostenerlo in questo momento così difficile.

L'uomo si sentirà profondamente in colpa e non potrà fare a meno di pensare che è stato lui a riportare Sevda nella vita della madre. "Sono stato io a causare la loro rivalità", dirà l'uomo alla moglie. Demir, inoltre, ripenserà al suo comportamento nei confronti di Hunkar. "Ho ferito il suo orgoglio e ho distrutto anche la sua dignità", affermerà Demir ripensando a quando ha presentato Sevda come la sua seconda madre.